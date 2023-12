La pasión por el baloncesto no tiene edad ni fecha de caducidad: "Como cuando éramos juniors"

Tal día como hoy de 1891 en Springfield se jugó el primer partido de baloncesto. Su inventor James Naismith pudo ver como el deporte que creó en base a trece reglas fue creciendo hasta ser uno de los deportes más practicados del mundo. Tal es así, que se estima que 400 millones de personas juegan al baloncesto en todo el planeta. Tal es el impacto de este deporte, que el pasado mes de agosto la Asamblea General de la ONU aprobó que a partir de este 2023 los 21 de diciembre sean declarados como Día Mundial del baloncesto.





PASIÓN POR EL BALONCESTO

Málaga es una de las grandes ciudades del baloncesto español y la pasión por el deporte de la canasta inunda la ciudad, una pasión que no tiene edad ni fecha de caducidad. Si no que se lo pregunten a un grupo de amantes del baloncesto con edades entre 60 y 69 años que cada martes se reunen en el pabellón de los Guindos para jugar al deporte de la canasta con la misma pasión que lo hacían cuando eran más jóvenes. Todo comenzó cuando en Málaga se celebró el campeonato de Europa de baloncesto Amateur (FIMBA). A partir de ese acontecimiento, se produjo el reencuentro de estos jugadores que hacía años que no jugaban al baloncesto. Así lo explica el capitán Rafa Pozo: "Todo viene desde 2019, en 2020 se iba celebrar el campeonato de Europa FIMBA, pero no teníamos equipo y López Nieto nos animó a inscribrinos y participar. Lo jugamos en 2022 y desde entonces seguimos jugando".

Unicaja + 60 ganó el Mamba Basket en Murcia









Rafa Pozo fue capitán del Caja Ronda de los 80 y estuvo en el primer equipo que logró el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Ahora con 66 años, ha vuelto a coincidir en una pista con Salva Gallar, Carlos Cabezas padre, José Nogales, Jerry Herranz o Luiso Díaz. A pesar del paso de los años, el espíritu competitivo no se pierde como explica Rafa Pozo: "El gen competitivo no se pierde nunca, todos queremos ganar, aún sabiendo de nuestras limitaciones".





ILUSIÓN INQUEBRANTABLE

El equipo, en primer lugar, fue entrenado por el recordado Jose María Martín Urbano, ahora lo dirige el que fuera su ayudante en Caja Ronda, José Romero. Manolo Cabrera es el fisio como hacía hace 40 años y José Aranda, al que las rodillas ya no le dejan correr de zona a zona ejerce de eficiente delegado. Todos tienen un mismo denominador común: La ilusión por el baloncesto: "Tenemos la misma ilusión que cuando éramos juveniles, en La Albufeira fuimos a un campeonato y alquilamos una casa para estar todos juntos y nos distribuíamos las tareas. Fue una gran experiencia".

Rafa Pozo fue designado como MVP del torneo

Y además compiten con éxito, se acaban de proclamar campeones del Mamba Basket de Murcia, donde nuestro protagonista, Rafa Pozo, ha sido designado como MVP de la competición. Y ahora preparan el campeonato de Europa que se celebra en verano en Pésaro. La familia, como cuando eran jóvenes, les siguen de manera incondicional en sus aventuras: "Las familias nos empujan y se alegran que volvamos a estar juntos y disfrutando. Siempre está la frase de no te vayas a lesionar y que tengamos cuidado. Algunos compañeros ya están jubilados y esto le das una dosis importante de adrenalina":

Siempre hay una buena excusa para celebrar algo, y a partir de ahora anoten en la agenda que los 21 de diciembre celebraremos en día mundial del baloncesto y si puede ser como nuestros protagonistas, sobre una cancha, mejor.