Nelson Monte en Deportes COPE Málaga: "Lo que se vive en el Málaga no se paga con dinero"

Poco a poco Nelson Monte, portugués de Vila do Conde, ha encontrado su sitio, su ciudad y su club ideal en su plenitud, con 29 años. Es pieza clave en defensa para Pellicer y hoy habló en Deportes COPE Málaga en una entrevista muy sincera con Emilio Guerrero y Javier Bautista.

Es imposible no preguntarle por el ascenso de Tarragona, “la manera de ascender fue increíble. A falta de poco nos hacía falta marcar dos goles y en la última jugada hicimos el gol de Antonio. Será difícil de igual. Es imposible mejorar eso”, apunta.

COPE Málaga El defensa central portugués es uno de los fijos de Pellicer en la zaga.

Nelson Monte va más allá de jugar cada semana en La Rosaleda y apunta, “jugar cada quince días en La Rosaleda es difícil de explicar. El ambiente que se crea es increíble. Como futbolista hay cosas que el dinero no te paga con lo que se vive aquí. El ambiente que se creó en los últimos años es increíble. Es algo que hay que aprovechar”, señala.

"me llamaron loco al venir"

Está siendo uno de los tres centrales que más juega en el Málaga y está satisfecho de la decisión de venir a Málaga el pasado verano, “mucha gente me llamó loco cuando vine a Málaga el año pasado. Ahora me llaman y me preguntan si pueden jugar en Málaga. Yo vine con un objetivo muy claro, subir con el club y disfrutar de su gente y del ambiente”, señala.

Nunca antes hizo tantos goles, es su mejor año goleador, “de los tres goles me quedo con el primero. Estoy en mi primer año goleador. La gente me hace bromas porque dicen que no sé celebrar goles. Me quedará en la memoria ese gol de Granada. Ahora mis hijas me piden que marque más goles (risas)”, subraya. Además, comenta, “el central siempre tiene que acabar la temporada con un par de goles. Sabía que tenía que mejorar, no me quedo aquí, quiero hacer un par de goles más”.

COPE Málaga Nelson Monte está en su mejor año goleador, lleva ya tres en Segunda.

Sobre su gran amigo en el vestuario, Alfonso Herrero, Monte lo tiene claro, “la gente lo toma como normal, pero es que no es normal lo que hace. Es una gran persona, un amigo que hice aquí, y me alegro de todo lo que le pasa y está haciendo. Es el mejor portero”.

El 20 malaguista apunta además por el gran objetivo del Málaga y que pasaría de seguir como hasta ahora, “nadie hace números en el vestuario. Nuestro objetivo claro es hacer los 50 puntos. La sabemos como es la Segunda de aquí en España, pierdes dos partidos y estás en peligro. Tenemos los pies en el suelo. Si en marzo o abril sumamos los 50 puntos, vamos a por todo”, comenta.

COPE Málaga Un momento de la entrevista en Deportes COPE Málaga en La Rosaleda.

Y ojo a estas frases de Nelson Monte sobre Málaga y el aura que rodea un partido en La Rosaleda, “el dinero, vale, ganas más en otro sitio, pero no te permite vivir este ambiente cada quince días. Mis niñas están locas con ir a La Rosaleda. En el calentamiento ya estás enchufado. En Portugal jugaba con poca gente en el estadio, me tenía que automotivar. Yo tengo 29 años y lo que estoy viviendo aquí no lo viví nunca. Jugué en Primera en Portugal, jugué en Ucrania, Europa League... esto se debe vivir para cualquier jugador”.

Hay que señalar que Nelson Monte llegó el pasado verano desde la Primera portuguesa y firmó por tres temporadas. Le queda esta y una más, “Loren sabe que estoy contento. Si quieren renovarme, es algo sencillo, no habrá problemas con Nelson”, tira.

CONSEJO A KEVIN Y CORDERO

Y como veterano, Nelson Monte opinó en esta entrevista sobre Kevin Medina y Cordero, dos jugadores vitales, jóvenes y que no han renovado aún con el Málaga. El central les aconseja, “yo los veo muy centrados y comprometidos. Los números de ellos dos son muy buenos. No hay prueba mejor que su compromiso, Kevin incluso jugó con molestias físicas, eso es compromiso, que nadie dude. Ojalá sea lo mejor para el club que sigan”, señala.

MARILU BAEZ El defensa le aconseja a Kevin y Cordero que mediten bien si salen.

“Yo entiendo todas las partes, pero hablo de mi experiencia, primero no es fácil salir de tu zona, de tu casa, tener día a día tan fácil aquí en Málaga. La afición y el cariño de aquí es algo que debes aprovechar. La calidad de vida que te da Málaga. Yo estuve en Ucrania, y ojito. A las 15 de la tarde era de noche. Yo valoro todo, pero entiendo la decisión que quieran tomar. Para ser feliz, como los dos están, fuera de aquí, es un poco complicado”, sentencia.