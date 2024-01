Nelson Monte en COPE Málaga: "¿Presión? Esa es la que tiene un padre para dar de comer a sus hijos"

Llegó a mitad de agosto, en plena feria de Málaga, siendo un desconocido para la afición malaguista. Debutó oficialmente en Castalia en la segunda parte del primer partido de liga y ya en la segunda jornada era titular. Precisamente, en su estreno en la Rosaleda todos pudimos comprobar que ese jugador que había venido de Portugal para reforzar la defensa no era un jugador más.

La rabia y alegría mostrada en la celebración del gol de Galilea en el último minuto del partido ante el Atlético de Madrid B revelaba que ese jugador estaba hecho de otra pasta y así se ha demostrado.

La penúltima prueba de su implicación llegó en Ceuta donde reapareció apenas un mes después de ser operado del hombro y cuando todo hacía indicar que estaría hasta febrero de baja. Va camino, por el momento de dejar huella como hicieron otros portugueses del calado de Duda, Eliseu, Helder Rosario, Antunes o Litos...

OBJETIVO: ASCENDER

Nelson Monte pasó hoy revista a la actualidad del Málaga en la semana después de la victoria en Granada ante el filial nazarí, la que consideró justo y “una pasada ver a tanta gente en las gradas. Uno se emociona de ver el sentimiento que tiene la gente de aquí hacia su equipo. Nada, esto nunca lo vi”, señalaba emocionado.

ÍDOLO

El jugador portugués es uno de los ídolos de la afición malaguista en apenas cinco meses de competición y de vivir en la capital malagueña, “Yo tuve ofertas mejores en Portugal, y del extranjero, pero quería vivir esta experiencia. Ni me lo pensé venir a Málaga. No se si es valentía o no, pero yo trabajo cada día para devolver a este club a donde se merece. En cinco meses ya me siento en casa”, señalaba.

Puedes escuchar aquí la entrevista completa

