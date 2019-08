Ndiaye, de vuelta, tiene la llave de la salida de Ontiveros

Ndiaye tiene la llave ahora de las salidas en el Málaga. La historia es fácil. El Villarreal pagaría 7,5 millones al Málaga por Ontiveros más bonus hasta llegar a 9 millones de euros. Pagaría 2,5 ahora y 5 al finalizar la temporada. Cuando acabe esta campaña, el Málaga tiene opción de compra obligatoria sobre el senegalés de 6 millones. Por lo que la estrella malaguista sería vendido por casi 3 y el resto se conmuta con el pago del senegalés. Situación que hay que resolver porque el Málaga no puede pagar en su nueva realidad económica ni el sueldo dle jugador africano y ni afrontar esos 6 millones el próximo año.

Una de las grandes sorpresas del encuentro ante el Melilla fue la aparición de Alfred N'Diaye en las instalaciones del Municipal de Benahavís. El futuro del senegalés, que pese a tener que haberse incorporado el lunes aún no se ha vestido de corto a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo, sigue siendo una incógnita. Igual tiene miknutos ante el Cádiz. Su cesión incluía una segunda temporada más y una opción de compra obligatoria de seis millones de euros que el Málaga no está seguro de poder asumir.

En la entidad costasoleña saben que el senegalés sería una pieza clave en los esquemas de la plantilla de la próxima temporada, pero no revelan aún cómo se solucionará la permanencia, o no, de N'Diaye. Uno de los equipos que más interés han mostrado en hacerse con sus servicios ha sido el Getafe. A día de hoy, Alfred N'Diaye está en Málaga. En Benahavís fue preguntado por algunos aficionados sobre qué hará, el jugador no dio ninguna pista.