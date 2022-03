Natxo González se jugará su continuidad en Girona

El Málaga C.F. vive un momento dramático, el equipo va a la deriva y aunque mantiene un colchón de seis puntos con la zona de descenso, las sensaciones que transmite el equipo son poco alentadoras.

El Málaga no gana en La Rosaleda desde el 20 de noviembre, la mala dinámica provocó la destitución de José Alberto López y se esperaba que con la llegada de Natxo González, como nuevo entrenador, la dinámica cambiara. Sin embargo, los número del entrenador vitoriano son muy pobres, con él en el cargo el Málaga ha jugado 9 partidos, es decir 27 puntos en juego de los que ha sumado 6, con 1 victoria, 3 empates y 5 derrotas como él mismo reconoce esos números : "Ahí están los números, ¿cómo voy a defenderlos? Si la gente opina sobre mí, no lo puedo controlar, yo sólo me puedo preocupar de lo que puedo controlar, con el resto no puedo hacer nada", explicaba sobre su balance como entrenador.

MONTILIVI PARTIDO VITAL

Como informó Deportes COPE Málaga, Natxo González, la intención del club es que el próximo viernes se siente en el banquillo del Málaga en en Montilivi en el partido ante el Girona. En caso de que el Málaga no se traiga el triunfo, ante el equipo más en forma de la segunda división, la continuidad de Natxo González se dará por finalizada.

El hecho de que el partido del Málaga sea esta jornada el viernes y que el equipo deberá viajar el mismo jueves, deja sin margen de maniobra a los rectores del club, ya que un nuevo entrenador apenas tendría tres sesiones para preparar el partido, por lo que se da margen al entrenador. Preguntado por COPE Málaga sobre su continuidad el técnico explicó: "Sabía que me haríais la pregunta, pero no voy hablar de mi puesto de trabajo, no voy a responder jamás a esa pregunta se tomarán decisiones pero no pidas mi opinión a esta pregunta, no me la volváis a hacer, es la que toca pero no”.

También es cierto que los múltiples ofrecimientos que están llegando a La Rosaleda no terminan de llenar a la dirección deportiva. Siempre son recurrentes los mismos nombres Barajas, Víctor Sánchez del Amo... cada agente mueve sus fichas pero el club tiene claro que el perfil a buscar debería ser muy diferente al de Natxo González y al de José Alberto López.

Natxo González, un técnico trabajador y veterano no está teniendo en el vestuario la ascendencia deseada. En un grupo joven su discurso y método no están calando y el vestuario cada vez está más dividido por lo que se requiere de un técnico de carácter, valiente y que vuelva a impregnar de autoestima a un grupo hundido y con una pésima dinámica.

El nombre de Pablo Guede también se ha vinculado al club en las últimas temporadas, es cierto que siempre ha habido mucho ruido alrededor, pero la realidad es que nunca se ha hablado con él para ofrecerle las riendas del club.Quizás en esta ocasión podría llegar el ofreciemiento, aunque la trayectoria del ex goleador malaguista es importante en el fútbol sudaméricano y en los últmos días incluso se le ha vinculado al Velez Sarsfield.

FICHAJE ADRIÁN LÓPEZ

El equipo volverá este martes a los entrenamientos, tras el día de descanso, y el miércoles está prevista una doble sesión de trabajo, está por ver si Natxo González es capaz de cambiar la dinámica y hacer creer a la plantilla de que la situación es reversible.

La principal novedad el viernes podría ser Adrián López. El club decidirá si el jugador ya está apto para empezar a jugar con el equipo y por tanto tramitar la ficha. Por los términos del contrato no hay problema ya que el jugador cobrará el salario mínimo proporcional hasta final de la temporada. Se entiende que la figura del delantero asturiano servirá para elevar el nivel ofensivo del equipo y será una ayuda extra para amarrar la permanencia.

