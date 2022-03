Natxo en COPE Málaga: "No estoy preocupado, pero sí inquieto"

Su tono es pausado. No se pone nervioso. Habla con claridad, no rehúsa de ninguna pregunta o tema y tiene un mensaje. Otra cosa es que la pelotita entre. Sabe que ha venido hasta Junio, aunque solo continuaría por una cláusula en su contrato, el cual dice que tendría renovación automática si mete al Málaga entre los seis primeros. Complicado.

Así es Natxo González, el técnico del Málaga que pasó por Deportes COPE Málaga y habló de todo, con muchos nombres propios, los más candentes para el aficionado, "lo que impera son los resultados y éstos son indefendibles. Eso sí, estamos en evolución. No es fácil, pero estoy contento y satisfecho, es lo que me podía imaginar al planificar. Estamos escasos de puntos", dice. “Hay que matizar, a nivel ofensivo estamos bien, pero tenemos un problema grave en los últimos metros. Lo más importante, porque llegamos, jugamos pero no nos permite eso ganar. En el área contraria no estamos finos”, comenta.

Habló Natxo sobre la responsabilidad del grupo en la actual situación: “Es una realidad, pero nos debemos sentir responsables todos. Los delanteros y el resto, no podemos mirar a otro lado. Esto es de todos. Hacemos muchas cosas bien, pero el resultado lo tapa todo”. El técnico vitoriano además comenta que, "cuando un equipo está en problemas es porque hay jugadores que no están bien. Claro que hay un margen de actitud, que la tenemos buena, pero hay que estar en un buen punto óptimo. A nivel individual tenemos que dar más todos” , señala.

Sobre el fichaje de Adrián López

“En el día a día está bien. Pero no pensemos que Adrián va a ser el salvador. Sumará y pondrá su puntito y aportará. Nadie, todos tenemos que dar más. Nadie lo va a descubrir, pero hay que ir con calma en este tema”

Caso Loren

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No hay problema con él. Hubo una confección, se decide que baje al filial en su momento, yo llego ahora y tengo a cuatro delanteros. Desde luego si, llama la atención que hace goles, pero en Tercera, tengamos cuidado con este tipo de chavales”

Los siete puntos sobre el descenso

“No estoy preocupado, sí inquieto. Yo se que es difícil convencer a la gente. Estaría preocupado si nos hubieran metido tres en Fuenlabrada. Se que es difícil apreciar y que la gente lo vea de otra forma”

Sobre la compra de Febas

“Claro que sí. Quedan 10 partidos. A los jugadores hay que verlos en estos partidos. Es verdad que ahora confío en él y que puede dar más”

Habla de Kevin

“Tuvo una aparición increíble. Yo mismo lo ví y me pregunté, pero de donde ha salido este chico. Generó portadas, fue titular, pero luego, ya no se va tanto, tuvo entradas, lesiones, empoezaron a conocerle los rivales… te llega la fase de bajón y te llega la pausa. Son muy jóvenes, ya que se genera una serie de expectativas que puede llevar a una frustración. hay que tener mucho cuidado. Esto está en el mismo lugar que en lo de Loren”

Sekou Gassama

“No es problema de actitud, lo está pasando mal. Ha tenido muchos problemas este año. Necesito de todos y él necesita estar bien físicamente para dar su mejor versión”

Antoñín

“Nos necesitamos todos, se que cada uno quiere jugar. Hoy con el tema de los cinco cambios puede ser decisivo en un partido que entra en el 60. Yo hablé ya con él. Me gusta mover a los jugadores y que nadie se duerma”

Lograr el objetivo

“Habrá gente a la que pueda convencer y a otras que no, pero que nadie dude de que me voy a dejar todo para que el Málaga logre su objetivo, que estoy seguro que lo vamos a conseguir”

Contínuos cambios de once

“Cuando es titular y juega, el jugador tiende a acomodarse y se deja ir, de vez en cuando viene bien una colleja. Esto promueve la competencia”

Cláusula para seguir

"Los entrenadores no deshacemos la maleta, ojalá pueda estar aquí mucho tiempo, pero imaginio que dependerá de los resultados. Dedico toda mi energia del día para intenrar mejorar todo e intentar ganar partidos. Vine aquí a trabajar, de casa a La Rosaleda y demás. No he visto nada de Málaga, no he tenido tiempo de ver nada, he venido a trabajar, ya habrá tiempo"