Muñiz: "Si temo un despido?... te puede pasar todo en cualquier momento del día, pero ojalá no pase"

Juan Ramón Muñiz compareció en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el partido de este sábado ante el Extremadura (16:00) desde una hora antes en COPE Más Málaga 97.1FM. Aunque siempre dentro de sus parámetros habituales, el asturiano fue más elocuente a la hora de referirse a la trascendencia del encuentro ante un rival que pelea por la salvación y utilizó de manera abierta el término ascenso. Además, habló de su relación con la propiedad y su seguridad al cargo, "Es lo mismo que si tú o yo [dirigiéndose al periodista] ahora salimos a la calle, vamos a cruzar y si un coche se salta el semáforo coge y me atropella. Puede pasar todo en cualquier momento del día. Incluso que venga el Milán y te quiera fichar. Pero si siempre pensara así estaría que no saldría, porque y si paso por aquí al lado, se cae una teja y estoy pasando por debajo. ¿Puede pasar? Sí, pero esperemos que no pase".

Juan Ramón López Muñiz además ofreció tras la rueda de prensa ofreció la lista de convocados para el encuentro del próximo sábado ante el Extremadura UD (19): Munir, Diego Glez., Luis Hernández, Pau, Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, R. Santos, Cifuentes, Boulahroud, Ontiveros, Lombán, Erik Morán, Kieszek, Mula, Iván Rodríguez, Harper, Hicham y Keidi Bare. Diego Glez, Boulahroud, Erik Morán, Harper e Hicham son las principales novedades en la convocatoria. Al acudir 19 jugadores, el preparador blanquiazul deberá hacer un descarte en la previa del partido que corresponde a la jornada 34.