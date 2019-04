Muñiz: "Es un momento duro, difícil, de los que tienes que vivir y superar"

Juan Ramón Muñiz compareció tras la derrota ante el Extremadura con semblante serio y visiblemente tocado, aunque quiso convertir su rueda de prensa en un alegato por sus futbolistas. Intenta resistir el asturiano cuando está más cuestionado por el público. "Ha sido un golpe. Era un momento bueno para sumar tres puntos y engancharnos a una situación positiva. Es un momento duro, difícil, de los que tienes que vivir y superar. La vida te pone en esas dificultades y tienes que superarlas, tienes que poner trabajo, ilusión, ambición y seguir para adelante", comentaba el preparador blanquiazul.

Muñiz comentaba además sobre el estado anímico que, "El entrenador nunca puede temer, tienes que hacer lo que crees y sobre todo cuando lo haces con la máxima ilusión, con dedicación, y tienes que superar los momentos difíciles. Este lo es y hay que superarlo". "Yo no valoro esas situaciones. Vengo, trabajo y entreno, no tengo otra", continuaba, preguntado de nuevo por esta circunstancia. Minutos después, Al-Thani ponía en cuestión la continuidad del asturiano con un dedo apuntando a una puerta.

El técnico asturiano señalaba que, "No hay que ser pesimista y pensar que no se puede conseguir, pero son situaciones que hay que superarlas. No se puede decir que es el mejor momento. En cuanto a esfuerzo, juego y situaciones no veo muchas diferencias, pero en resultados no salen las cosas. Eso cuesta asimilarlo, cuesta salir de estas situaciones, pero creo que el equipo ha dado muestra durante muchos meses de que puede ser optimista. ¿Cómo? Con victorias que te permitan ver las cosas mejor. Ahora vemos nubarrones, pero mañana sale el sol, siempre", continuaba el preparador malaguista.

En cuanto a la derrota, el análisis lo tira Muñiz por una dinámica en la que se repiten los guiones: "El equipo no empieza mal, pero empieza por detrás. Una situación, una falta, creo que es la primera vez que llegan, y hacen gol. Luego vas contra el marcador y no es lo mismo. Los minutos del partido dependen de muchas situaciones y tienes delante un rival. La diferencia del principio al minuto 20 es que vas por detrás, el partido se abre, entra el nerviosismo y todo va a mucho más ritmo o con mucho más riesgo. Y en los últimos partidos este se asume desde el minuto 8 o 15 que vas por detrás, pero el equipo se tiene que adaptar a las situaciones y a los momentos de juego", subrayó.