Muñiz se ve fuerte: "Se va a estar peleando hasta el final"

Visiblemente tocado por dentro pero más fuerte de cara a público. Así accedió Muñiz a hablar ante los medios tras la dura derrota en casa, la tercera, ante Osasuna.

El entrenador del Málaga se marcha con la cabeza alta tras la "dura derrota" ante el Osasuna: "Es la mejor primera parte que he visto de la temporada a cualquier equipo de Segunda", apuntó.

Sobre las posibilidades de pelear las dos plazas de ascenso directo comentó, "Es más difícil meterse entre los dos primeros, pero se van a estar peleando las opciones hasta el final. Pero no ascienden solo los dos primeros. Hay que conseguir los objetivos iniciales, quedan muchos puntos en juego y muchos enfrentamientos".

Hubo cánticos en la grada hacia Muñiz que el técnico asturiano no quiso escuchar y tiró balones fuera: "No escuché cánticos hacia mí en el partido. Solo puedo agradecer a los aficionados su apoyo. Sin ellos, si no remamos a favor, el club no es nadie. Por delante, la ciudad y el nombre del club. Es el plus de todo esto. El equipo ha respondido".

Muñiz también se refirió al gol del empate de Rubén García y el enorme agujero atrás, "El empate de ellos tan temprano en el segundo tiempo nos dio un bajón. Tuvieron un 100% de efectividad. Luego tuvimos que arriesgar y se complicó todo un poco. Fue más corazón que cabeza en los últimos minutos".

Y envió un mensaje a la gente tras la debacle ante el cuadro rojillo, "No podemos quedarnos solo con las situaciones malas. También se hacen cosas buenas. Ni es todo blanco ni todo negro. Hay q saber jugar con esta situación. Al principio de la temporada ya lo mencionamos. Quien mejor sepa manejar esto, tendrán ventaja".

Por último, Muñiz dijo sobre lo tardío de los cambios que, "Hice los primeros cambios en el minuto 78 porque veía al equipo bien". Al técnico asturiano le toca ahora gestionar esta crisis de resultados, juego y sensaciones.