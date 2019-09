Melvin Ejim ya habla en clave Unicaja. El internacional canadiense aportará físico al equipo malagueño en una posición de alero donde en las últimas temporadas Unicaja carecía de un jugador de estas características. Además también puede actuar en la posición de ala pívot y complementarse con Thompson y Suárez: "Estoy muy emociado de estar en Málaga, es un gran club, una gran liga. Conozco a varios jugadores. Espero poco a poco ir adaptándome. Voy a darlo todo puedo aportar puntos y rebotes. No me importa jugar de 3 o 4. He llegado a jugar de 5. En la selección he combiando las dos posiciones y no tengo ninguna prioridad por las posiciones. En este baloncesto es bueno jugar en varios puestos", explica Ejim.

El jugador llega a Málaga con buenas referencias por parte de Jamar Smith, compañero suyo en Unics Kazan, y de Kyle Wiltjer con el que ha compartido selección en Canadá: "Ya he tenido una primera charla con el entrenador para ver sistemas y los compañeros me están ayudando a que la adaptación sea lo más rápida posible.La primera que jugúe contra Unicaja estaba lesionados. Dependerá del rol que me quiera dar el entrenador. Puedo aportar en defensa y rebote pero también estoy capacitado para poder aportar en ataque".

Al igual que otros compañeros no renuncia a nada: "podemos trabajar para hacerlo bien en la eurocup y llegar a euroliga".

Ejim, 2,01 m, nació en Toronto, Canadá, aunque también posee nacionalidad nigeriana y es por ello que no ocupa plaza de extracomunitario. Su carrera la inicia en liga NCAA en las filas de Iowa State. De ahí en la temporada 2014/15 da el salto a Europa y firma en la Virtus Acea Roma italiana. En el verano de 2015 ficha por los Orlando Magic de la NBA, incorporándose en octubre al Erie Bay Hawks (D-League). Su buenas estadísticas les llevaon a regresar en marzo de 2016 al baloncesto italiano de la mano del Umana Reyer Venecia. Allí continuó un año más, logrando el título de Liga con el conjunto veneciano en la 2016/17 y siendo elegido el MVP de la final.

Su actuaciones no pasaron desapercibidas y su siguiente parada le llevó a Rusia, en donde ha militado las dos últimas temporadas en las filas del potente UNICS Kazan. En el conjunto ruso disputó la Eurocup, llegando a semifinales este último curso (con promedios de 7,2 puntos, 3,7 rebotes y 1,1 asistencias) y acabando en tercera posición de la VTB League, con una hoja estadística de 8,5 puntos, 5,6 rebotes y 1,5 asistencias por partido, con porcentajes del 37,3% en triples.