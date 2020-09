Manolo Lama desvela el secreto de las vacaciones de Pepe Domingo y Juanma Castaño que nunca han contado

Manolo Lama ha sido el primer protagonista que ha pasado por el programa La Tarde de Andalucía. Una de las voces más reconocidas de la radio española y voz del Tiempo de Juego de COPE ha contado su relación con la provincia de Málaga y como pasan las vacaciones sus compañeros de la redacción de Deportes COPE.

Lama, reconoce que lleva toda la vida veraneando en Málaga y que buena parte de "culpa" la tiene su madre: “Los cordobeses si tuviéramos mar no nos moveríamos de allí. Yo desde chiquitito estoy ligado a la provincia de Málaga. Mi madre me llevaba a la Carihuela, en Torremolinos, donde vivía un tío mío, su único hermano. Esa Carihuela no tenía nada que ver con la de ahora. Con las casas a pie de arena, donde no había paseo marítimo, con las calles de El Carmen y la de El Bulto. Donde la gente por la noche ponía trozos de madera para que no les entrara el agua por debajo de la puerta. De la Carihuela pasé al Arroyo de la Miel, de ahí a Benalmádena Costa para saltar a Marbella , que es donde veraneo ahora. La relación de Málaga con los cordobeses es muy especial. Ese pedazo de Málaga que tenemos los cordobeses en el corazón no podemos renunciar a él. Nos sentimos orgullosos de sentirnos queridos en Málaga", explica el narrador de COPE los partidos de la selección española y del Real Madrid.

VACACIONES EN MARBELLA

Muchos rostros conocidos se decantan por veranear en Marbella atraídos por la agitada vida social, fiestas y glamour que desprende la ciudad de costasoleña, pero Lama veranea en Marbella por una razón mucho más sencilla: "Elijo Marbella, porque la que manda es mi mujer y es la que decide. Afortunadamente eligió Marbella y no Pontevedra o Sebastopol. Así que feliz ella, feliz yo, feliz mis hijos y felices todos".

Marbella cuenta con muchos lugares para pasarlo bien y con una rica gastronomía, el director de Deportes COPE recomienda estos sitios: "Marbella tiene una cantidad de rincones que muy poquita gente conoce o ha descubierto. Yo tengo dos que me enamoran. No son cinco estrellas Michelín pero a mí me encantan. Uno es la “Tirana” un restaurante maraviloso, con un patio malagueño repleto de flores y donde se puede hacer algo que yo añoro, poder hablar con el de al lado y que se le oiga. Ahora hay unos sitios que ponen la música tan alta que no me entero de nada, hoy hay mucho ruido. Aquí puedes pasar horar y horas oliendo a dama de noche, a jazmín y hablando tranquilo y relajado con la compañía que tengas. Otro sitio que recomiendo se llama Altamirano, es un sitio que conozco de toda la vida. Con manteles de papel, donde las raciones no vienen 3 boquerones, viene 300, donde las coquinas no están todas cerradas, están abiertas, donde las gambas saben a gambas. Es un sitio de pescaíto".

Marbella es uno de los destinos turísticos más visitados

Y en cuanto a chiringuitos recomienda: "Tengo dos chiringuitos uno que se llama Los Cano y otro Los Sardinales donde te puedes sentar a ver el mar, me tomo mi gazpacho y estoy en la gloria".

PEPE DOMINGO Y JUANMA CASTAÑO SIGUEN LOS PASOS DE LAMA

Manolo Lama no esconde públicamente sus preferencias por "desconectar" en Marbella y además poco a poco empieza a arrastrar a sus compañeros de COPE, incluso a un gallego de "pro" como "La Leyenda, Pepe Domingo Castaño:"El secreto de Pepe Domingo Castaño es que tiene casa en Marbella. Lo tiene muy calladito, porque si dice que viene a Marbella los de Galicia le pegan. Lo que pasa que Pepe Domingo, como todos los ricos, viene a Marbella cuando no estamos todos los desgraciados. El viene cuando hay menos gente porque adora la tranquilidad. No hace falta que se le eche una soga para que venga, él baja muy contento".

Lama también revela que otros compañareros de Deportes COPE, aunque lo oculten también se están decantando por acompañarle en Marbella: "Pepe Domingo y yo somos los más listos y elegimos los mejores sitios. Por ejemplo, Paco González y Juanma Castaño veranean en la provincia de Cádiz. Pero Juanma, este verano se ha escapado y ha ido también a Marbella. Así que poco a poco los estoy convenciendo para que vengan para acá".

EL PRODUCTO QUE NO FALTA EN LA MESA DE MANOLO LAMA

Espetos de sardinas, boquerones, fritura malagueña, son algunos de los platos que más solicitan las personas que visitan Málaga, pero Lama tiene claro lo que no puede faltar en su menú: "El gazpacho no puede faltar en mi mesa en verano, pero el gazpacho auténtico no el que se toman los guiris en un cuenco con los trozos de pan y la verdura a parte. El gazpacho en un vaso grande y frío. Yo en vez de agua bebo gazpacho, me puedo beber un litro de gazpacho comiendo y lo haría también en la cena, pero lo que pasa que luego se repite el ajo y la gente de tu lado te miran mal. Alguna vez me tomado un vaso antes de una retransmisión y se pasa mal, hay que tomar mucha agua para calmar luego al bicho del estómago", relata entre risas.

Vista de Málaga desde Gibralfaro

COSAS QUE HACER EN MÁLAGA

Pero Lama no sólo opta por quedarse en Marbella, el periodista se mueve por toda la provincia y además este año ha descubierto una ruta muy interesante: "Málaga la conozco muy bien. La zona de calle Larios y la Catedral es una maravilla, la semana santa. Me gusta mucho moverme por allí. He descubierto ahora una ruta en el río Gudalmina de dos kilómetros, con pozas, cascadas, desfiladeros que parece Costa Rica para ir andando o nadando. Es una maravilla".

A partir de ahora habrá que seguir la pista a los miembros de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE por si siguen los consejos de Lama y perpetuan su visita a la provincia de Málaga en general y a Marbella en particular.

