Manolo Gaspar respalda a Guede al que la afición pidió su marcha: "Como aficionado estaría hasta los coj..."

El inicio de temporada del Málaga no está siendo el esperado. Tras la derrota 1 a 2 contra el Albacete, La Rosaleda dictó sentencia y pidió la marcha del entrenador, Pablo Guede. El Málaga ha sumado 3 puntos de 12 en juego, con una pésisma sensación a lo que hay que unir los ocho partidos de la temporada anterior donde sólo consiguió 8 puntos de 24 en juego.

El director deportivo del club, Manolo Gaspar, ha sido el encargado de respaldar la figura de Guede y está seguro de que está capacitado para revertir la situación: " Veo a Guede capacitado de sacar esto adelante… 100%. La afición estuvo de diez, pero llevamos ya una mochila y la gente explota. Pero me niego a derrumbarme ya en la jornada 4. Dentro del club no hay nervios ni dudas, cero. Como aficionado estaría en la grada, si me pongo gorra y bufanda, estaría hasta los cojones, pero estoy dentro y remontaremos", explicó Gaspar.

El máximo responsable del área deportiva reconoce que nadie esperaba esta situación cuando se confeccionó la plantilla: "La plantilla es 100% mía. Mi trabajo es la de contrastar con todos y consensuar siempre con todos. No hay peor gestión que traer a un jugador sin que guste al cuerpo técnico. Nadie pensaba que el inicio sería este. Todo el mundo piensa que le podemos dar vuelta”

El propio protagonista, Pablo Guede, ya dejó claro que no va a arrojar la toalla y se siente con fuerzas para remontar el duro inicio de temporada: "El público es soberano, y lo entiendo. Claro que duelen los gritos, uno tiene sentimientos. Pero esto me hace más fuerte, ustedes me conocen, voy a seguir trabajando y esto seguro que vamos a darle a esta situación".

Manolo Gaspar: “La plantilla siempre se puede mejorar, pero para mi está compensada. Veo a Guede capacitado de sacar esto adelante… 100%” pic.twitter.com/B5KI3O9Q18 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 5, 2022









FIN DE MERCADO

El Málaga cerró el mercado veraniego de fichajes con 13 incorporaciones y con la sensación de que se ha hecho un equipo a media de lo que ha pedido el entrenador: "El objetivo es mejorar el año pasado. Hay que pelear por estar arriba, tiene que ser una obligación. No hay que esconderlo. Hay jugadores de un nivel alto en la categoría e hicimos un gran esfuerzo. Hemos terminado muy contentos de este mercado. Hemos dado vuelta a la ilusión de la gente, en este mercado lo hemos conseguido. Internamente estamos satisfechos, siempre se podrá mejorar, las notas las pondremos en junio. Hemos consumido en plantilla 8,2M”

CASO HORTA

También comparerció brevemente el Administrador Judicial del club, José María Muñoz para hablar del "culebrón" Ricardo Horta, que finalmente jugará en el Sporting de Braga tras rechazar su club la oferta del Benfica: "El Málaga tiene un contrato firmado con Braga por Horta y hay que cumplirlo. No hemos torpedeado. No iba a malvender ni hacer dejadez de mis funciones. El contrato tiene cláusulas claras y hay que cumplirlo. Se nos propuso 3M. Vamos a actuar porque es mi obligación." El Braga rechazó una oferta de 17 millones de euros más el jugador Gil días, valorado en casi 4 millones de euros. El Málaga tiene por escrito esa oferta y recurriá a FIFA.

