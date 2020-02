El Málaga y Víctor, sin acuerdo, irán a juicio

El Málaga y el que fuera su entrenador a la conclusión de la pasada temporada y en el arranque de ésta, Víctor Sánchez del Amo, no llegaron a un acuerdo por su despido en el acto de conciliación que se celebró este miércoles en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Málaga.

Víctor Sánchez del Amo fue despedido el pasado 11 de enero a través de un comunicado oficial del club en el que se aseguraba que la destitución del técnico estaba basada "en causas disciplinarias, de conformidad con la normativa aplicable", apuntaron en un comunicado.

Días antes de este comunicado fue emitido un vídeo íntimo de carácter sexual por las redes sociales en el que aparecía el entrenador madrileño, quien denunció este hecho y también una extorsión hacia él. El técnico solicitó la readmisión en su puesto, que su despido fuera declarado nulo y una indemnización de 600.000 euros por daños morales ocasionados.

En la comparecencia estuvieron presentes por parte del club malagueño el abogado Álvaro Gómez y en representación del técnico el letrado Francisco Valverde, quienes no llegaron a un acuerdo, por lo que todo se dilucidará en el juzgado de lo social. El Málaga no presentó ninguna propuesta de acuerdo para Víctor Sánchez del Amo, por lo que a partir de ahora "toca interponer la denuncia en el juzgado y a esperar que señalen fecha del juicio", indicó a los medios de comunicación el abogado del preparador. La parte del Málaga no hizo declaraciones.

El cuerpo técnico de Víctor Sánchez del Amo, que lo conformaban David Dóniga, Nacho Oria y Carlos Morales, por su parte, se encuentra en la misma situación, sin acuerdo y a la espera de un juicio por su despido.