El Málaga tira la Copa (2-0)

Ni la Copa, ni ante un Tercera y ni por amor por una camiseta que vuelve a ser pisoteada. Se pueden perder de muchas maneras y además es posible que pase (cuatro Segundas y un Primera cayeron), pero no jugando sin tirar a portería. El Málaga se deja la Copa en la cuneta. El Málaga ante el Escobedo dejó escapar una oportunidad de hacer bueno aquello que dice "honrar al escudo y la camiseta que vistes ante un equipo de inferior categoría". Y puso ser peor. El Málaga en el Eusebio Arce no estuvo, no tuvo intensidad, como si la Copa no fuera con este equipo que busca pelear el descenso, ganarle al Lugo el sábado y mantener la fe en al salvación, vale, pero ante el Escobedo que milita en Tercera, debes pasar de ronda o al menos pelear el partido, tener intensidad y el Málaga no lo tuvo en ningún momento.

Tras una primera parte bastante sosa, el Escobedo hacía saltar la sorpresa a los 51 minutos de partido. Quintanilla cazó un balón suelto en el área tras varios rechaces y fusiló a Gonzalo para hacer el 1-0. El tanto dejó muerto al cuadro malaguista, que apunto estuvo de ver como poco después Montiel hacía el 2-0 de falta directa. Gonzalo tuvo que meter los puños para evitarlo y mandar el balón a córner. El desastre llegaría a pocos minutos del final, Dalisson en el 85 fue más listo y rápido que Gonzalo y Luis Muñoz y entre los dos se metió e hizo el 2-0 y echó por tierra el interés malaguista. Mal, muy mal el Málaga que evidenció muchas laguras, de jugadores incluso que proceden de Primera. Lo más importante es la Liga, pero estos partidos debes jugarlo con más intensidad.

Ficha técnica:

2 Escobedo: Rafa, Bubu, Montiel, Quinta, Mario, José Carlos, Dani (Somavilla, 92'), Pepe (Pepe, 88'), Vitali, Carlos y Dalisson.

0 Málaga: Gonzalo; Ismael, Luis Muñoz, Diego González (Mikel, 46'), Juankar; Rolón (Sadiku, 64') Boulahroud, Benkhemassa; Renato Santos (82'), Juanpi Añor y Julio.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité Vasco). Amonestó a

Montiel (21'), Bubu (35'), Juankar (41') y Dani (70').

Incidencias: Eusebio Arce, unos 2.000 espectadores. Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Unos 12 aficionados del Málaga llegados de la zona.

Víctor: "La Liga es nuestra preocupación"

El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo después de caer justamente ante el Escobedo se mostró así de tajante: "Ya hemos visto que la competición a un partido tiene estas situaciones. Quedamos eliminados, no hemos estado en el partido cuando teníamos que estar, han aprovechado la situación. Lo habíamos hablado: había que estar concentrados, vigilar el balón parado. Ellos han sabido aprovechar sus ocasiones. Nosotros no hemos sabido generar, han hecho el partido que se requería y han tenido el acierto que nosotros no hemos tenido".

Víctor apuntó además que: "hemos planteado la eliminatoria con toda la intención de pasar adelante, pero conscientes de cómo sería el choque: con mucho juego directo y ahí es difícil sacar a relucir la calidad de los jugadores. No le ponemos un pero a los jugadores, el juego está muy dividido. La Copa nos ha generado muchos problemas, la tomamos con mucho respeto, pero ha sido complicado formar una lista o el once y tener en cuenta el partido de Liga que es la prioridad porque es nuestra supervivencia. También hubo poco descanso después del último partido...era algo poco apetecible. Sólo queda felicitar al rival. Se pusieron por delante y han sabido mantener la ventaja. La Copa ha terminado, les felicitamos", subrayó.