El Málaga se medirá a la Real Sociedad de Champions en Copa del Rey

Málaga-Real Sociedad es la eliminatoria de Dieciseisavos de Final de Copa. El partido copero y con aroma a Primera se jugará en La Rosaleda bien el sábado 6 o domingo 7 de la primera semana de Enero próximo.

?? Nuestro rival para los dieciseisavos de final de la ???????? ?????? ?????? es la @RealSociedad.



¡El partido se disputará en La Rosaleda! ??#VamosMálagapic.twitter.com/3oOe9dlq9Q — Málaga CF (@MalagaCF) December 12, 2023

El duelo será especial para varios exdonostiarras como Loren Juarros (Exjugador y Director Deportivo malaguista), y los exjugadores Jokin Gabilondo y Lucas Sangalli. El centrocampista donostiarra Luca Sangalli afirmó, tras el emparejamiento con la Real Sociedad en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que está "encantado" de que les haya tocado un que es el equipo" en el que ha estado "toda" su "vida", de medirse a un club al que perteneció trece años.



"Es un equipo que está a un nivel impresionante, un equipo de 'Champions'", dijo en declaraciones facilitadas por el Málaga el jugador formado en Zubieta, quien apeló a una posible sorpresa en el torneo copero, ya que juegan "en casa, rodeados" de la afición malaguista, y "es a partido único, que siempre es más complicado para el rival".



Según Luca Sangalli, de 28 años, hermano del exfutbolista de la Real y ahora en el Oviedo, Marco y sobrino del también exjugador txuri-urdin Miguel Fuentes, el Málaga intentará "sacar todo" lo que tiene "dentro para llevarse el partido con la ayuda de la afición".

GALIDONDO Y SANGALLI

El canterano del club donostiarra, al igual que otro malaguista, el defensa Jokin Gabilondo, guarda "muchos buenos recuerdos" de su equipo de siempre. "He pasado mi vida allí. Desde que entré con 11 años hasta los 24 que me tuve que ir. He pasado más de media vida allí. Aún tengo allí muchos buenos amigos, toda la gente del club que sigue", resaltó.



Aún así, Luca Sangalli aseguró que está "muy feliz" de que les haya tocado jugar contra la Real en los dieciseisavos de final de la Copa y "con muchas ganas de ganarles".

LOREN JUARROS

Por su parte, el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, que fue jugador y desempeñó el mismo cargo en el club donostiarra, indicó que la Real es su "casa", su "primera casa", aunque ahora en la entidad andaluza se siente "como allí", y aseguró que está "muy contento" de que se puedan "enfrentar en una eliminatoria de Copa ante un grandísimo equipo".



"Ha sido mi vida. Es un buen partido para disfrutar y para la afición. Debemos estar satisfechos. En el fútbol hay opciones siempre y te permite que haya sorpresas. Ellos están en un gran momento y llevan años al máximo nivel. No va a ser fácil, pero nosotros también tenemos nuestro margen de posibilidades y va a ser un partido vistoso", subrayó.



Loren insistió en la proposición que hacen los dos equipos en el terreno de juego. "Queremos jugar al fútbol y va a ser para disfrutar. Animo a que venga la gente de San Sebastián porque se les va a recibir muy bien, tanto la ciudad como el club. A la gente de Málaga también, porque van a disfrutar de una afición ejemplar como la de la Real Sociedad", recalcó.