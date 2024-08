El Málaga fichará un extremo izquierdo para suplir a Lobete y Kevin

El infortunio se ha cebado con elMálaga en el debut en la Rosaleda, que fue de todo menos soñado. El equipo no pasó del empate y vio como Lobete y Kevin Medina, dos jugadores que juegan en el perfil izquierdo, a pesar de ser diestros, tendrán que estar de baja durante un tiempo prolongado.

En el caso de Lobete, en el mejor de los casos, entre 3 y 4 meses, por una fractura en el sesamoideo del pie izquierdo; y en el caso de Kevin Medina, entre 4 y 6 semanas, en el mejor de los casos, por una lesión miofascial del aductor largo de su pierna izquierda.

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, que daba la plantilla por cerrada, ya busca un jugador que ocupe el extremo izquierdo: "El sábado tuvimos dos contratiempos en la misma posición. Eso nos hace buscar en el mercado. Dentro de lo que hay y de las situaciones, estamos trabajando en la posibilidad de encontrar algo que nos convenza. Nos estamos moviendo. Garantizar no puedo garantizar mucho, pero sí que en el club estamos trabajando en encontrar el perfil del futbolista y que entre en los parámetros económicos del club", decía el director deportivo.

El Málaga tiene ocupadas las 25 fichas, a falta de la salida de Juan Hernández. La intención del club es que se marche cedido a otro equipo: "A Juan le hemos dejado clara la postura del club con él. Tiene contrato y desafortunadamente el año pasado no tuvo muchos minutos por un par de lesiones. Cuando volvió el equipo estaba construido. Se le ha comunicado que para él es interesante que salga para jugar y veremos si somos capaces de encontrar la mejor situación para él. La primera premisa es que Juan salga del club a jugar a otro sitio. Se le ha dejado muy claro a Juan la visión del club y del mister. Se busca que salga a tener muchos minutos fuera del Málaga".

Otra opción que podría barajarse debido a la larga baja de Lobete, es dar de baja su ficha hasta el mercado de invierno, algo que no se contempla en el club: "Tenemos que consultarlo. La Liga tiene unos fundamentos muy concretos, pero no contemplamos la posibilidad de dar la baja a Lobete".





CASTEL PRESENTADO



Las declaraciones de Loren Juarros se produjeron durante la presentación del, hasta ahora, último fichaje, el delantero, Sergio Castel, que llega en principio para una temporada: "Tenía varias ofertas del extranjero, pero en cuanto surgió la posibilidad del Málaga no dudé. Es una de las plazas más bonitas de Segunda. Era una decisión fácil el volver al fútbol profesional. Me parecía una buena decisión firmar por un año para currar como uno más y ganarme la continuidad. Tiene que ser así"

Castel que viene de anotar 16 goles en el Anorthosis de Chipre y repartir 5 asistencias, también firmaría repetir esos registros en su etapa malaguista: "Me noto bien. He estado trabajando en verano porque sabía que tenía que estar disponible. Ha sido una semana de adaptación a los compañeros y al míster. También para ponerme físicamente a tono. Ahora sí me noto en forma", explicaba.

Sergio Castel posa con la camiseta del Málaga | Marilú Báez









El nuevo delantero del Málaga, que llevará el dorsal 25, que también llevó durante una temporada Dely Valdés, considera la afición del Málaga como "Champions", tiene una historia curiosa en el mundo del fútbol: "A los 19 dejé el fútbol, me cansé. Me fui a Australia a estudiar y trabajar. Estuve cuatro meses en Vietnam. Luego volví a España y me reenganché en Segunda B. Me salieron las cosas bien y firmé por el Atlético de Madrid B y el Ibiza. También he estado en la India y en Chipre jugando y volví aquí. Es una carrera un poco extraña, pero está bien no ser todos iguales". El sábado podría llegar su debut en La Rosaleda frente al Albacete.