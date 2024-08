El doctor De la Varga explica la lesión de Lobete: "No es la misma que tuvo Baptista"

La peor noticia del empate del Málaga frente el Mirandés fue la lesión de Julen Lobete. El extremo malaguista abandonó el campo en el minuto 72 lesionado y con gestos de mucho dolor. Aunque en principio se habló de contunsión, el mazazo llegó tras las pruebas diagnísticas: Fractura en el hueso sesamoideo del pie izquierdo. El club además informa que el jugador no será intervenido quirúrgicamente.





Del sesamoideo se habló mucho en su día por la lesión que padeció Julio Baptista en 2011, justo el año que el Málaga se clasifició para la Champions y que tuvo a Baptista un año entero sin jugar. El doctor Vicente de la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, aclara que la lesión de Julen Lobete y la de Baptista no son similares: "Baptista no tuvo la misma lesión, es la creencia, pero no tuvo la misma lesión que tiene ahora Lobete.Baptista no llegó a tener una fractura, tuvo una necrosis, que es distinto, y de hecho el mecanismo de lesión entre lo que ha pasado con Lobete y lo que pasó con Baptista es distinto. Julio empezó con una molestia, porque yo esto lo viví porque entonces ya colaboraba con Juan Carlos Pérez Frías, que fue el que llevó todo este tema, y él empezó con una molestia que fue arrastrando y que le limitaban el poder jugar hasta que un día lo paró. El diagnóstico costó encontrarlo porque no tenía una fractura como tal. De hecho, Baptista estuvo en distintos médicos, estuvocon el doctor Cugat, estuvo en varios sitios, y no daban con la tecla, y era porque no era una fractura en la cual tuve el hueso dividido por la mitad. Era una necrosis, o sea, el hueso se queda sin circulación y se muere, y eso luego hace una artrosis, que es lo que le pasó a Baptista. De hecho, lo operaron y lo que hizo fue limpiar la articulación, hacer una limpieza de los pequeños picos".





LESIÓN LOBETE



El doctor De la Varga explica en que consiste la lesión de Julen Lobete: "Lo de Lobete es distinto. Tiene una fractura aguda. Aguda significa que en un momento dado le dan un pisotón y le chascan, le parten el hueso, lo cual es una cosa bastante infrecuente porque esos son huesos que se rompen por sobrecarga, por sobreuso, no por un golpe directo, porque habitualmente están bastante protegidos. En el cuerpo hay distintos huesos sesamoideos. Los hay en el dedo gordo, los hay en la rodilla por detrás, los hay en el pulgar de la mano. Sesamoideo es un hueso que va dentro de un tendón y sirve como el punto de apoyo de una palanca, para que ese tendón tenga un punto de apoyo para hacer más fuerza, cambia un poco su dirección. Entonces, hay quien incluso piensa que la rótula es un hueso sesamoideo, que hace de punto de apoyo del tendón rotuliano. Entonces, en el pie hay dos huesos sesamoideos, uno en la parte interna y otro en la parte externa, que van dentro del tendón flesor de primer dedo. Pero, además, en esos sesamoideos agarran e insertan tendones de musculatura del dedo gordo, de los que echan el dedo gordo hacia afuera o hacia adentro. O sea, tienen una importancia grande estos huesos, pero están muy protegidos".

Lobete posa durante su presentación como jugador del Málaga









PERIODO DE BAJA

El traumatólogo explica el proceso de recuperación de un hueso extremádamente perqueño: "Tiene el tamaño entre lenteja y un garbanzo, pero tiene más la forma de una lenteja. Es como una mariquita.Es plana por un lado y curvada por el otro. En la parte plana tiene un cartílago articular, que articula con la cabeza del metatarsiano, y por la parte de atrás es por donde va el tendón. Claro, si tú lo partes, lo más normal es que no se separe, porque está muy englobado por material.Entonces, tú lo dejas tranquilito, lo dejas en descarga, y lo normal es que entre seis y ocho semanas cicatrice. Ahora, si tú vas dándole controles y ves que esa distancia entre los dos fragmentos se va separando, pues tienes que operarlo, intentar meterle un micro tornillo o una aguja e intentar cerrarlo, pero sabiendo que es un hueso muy pequeño, es muy probable que lo toques y te quedes con él en la mano. Con lo cual, es una cirugía que a mí no me gustaría tener que hacer".

Loren junto a Lobete. El director deportivo se plantea ocupar la vacante de Lobete

El sesamoideo es una zona en la que hay pocos casos y cada uno de ellos es distinto: "Lo normal es que vaya bien. Lo que pasa es que, claro, entre el tiempo que lleva de descarga más la recuperación, pues entre tres y cuatro meses, no se los quita nadie en la vuelta al terreno del juego. Y como tampoco tenemos una gran experiencia en roturas de sesamoideos, pues vamos a ver realmente cómo va esto".





El doctor De la Varga también ahonda en la idea de no operar: "Se ha dicho que no se va a operar es porque inicialmente no hay separación. Ahora tú ponte que vas haciendo controles y al cabo de las dos o las tres semanas, el hueso se ha separado por la tensión de los tendones. Pues entonces te planteas operarlo y todo empieza de cero. Échale los mismos tres o cuatro meses más las dos o tres semanas que has perdido inicialmente. Con lo cual, este chaval fácilmente entre cuatro y seis meses se puede pegar.Cuatro en el más favorable, tres o cuatro en el más favorable, seis en el más desfavorable. Y es más desesperante porque esto le va a dejar de doler de aquí a un par de semanas".

Ahora comienza la cuenta atrás para Julen Lobete y para la dirección deportiva, que tiene que plantearse si incorpora a un nuevo jugador de aquí al final del cierre de mercado que concluye este viernes a media noche.