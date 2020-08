El Málaga C.F. apela al sentimiento malaguista: "Somos viento y marea"

No son buenos tiempos para los aficionados al fútbol. Ver a tu equipo en la distancia no es plato de buen gusto y más si has tenido esos partidos pagados. En el caso concreto del Málaga C.F. en los últimos años se están viviendo momentos duros. El verano va a determinar y clarificar los derroteros en los que se moverá a lo largo de la temporada el club blanquiazul. Tras el emotivo vídeo locutado por Antonio Banderas, ahora el Málaga vuelve a apelar el sentimiento malaguista para que apoyen al club más que nunca.

"Estos elementos son catalogados como adversarios a los que hay que derrotar. Luchar contra viento y marea supone, en el argot popular, afrontar los problemas con gallardía y no renunciar independientemente de las condiciones externas. El viento y la marea simbolizan todos los obstáculos que la vida nos pone en el camino. El viento y la marea son nuestros propios miedos, nuestros mayores temores, nuestros peores enemigos.

Sin embargo, nosotros consideramos que, como todo en la vida, el concepto del viento y marea depende del prisma con el que miremos. Los malaguistas estamos acostumbrados a superar adversidades y no jactarnos de ello. No nos regodeamos en el sufrimiento para ganar notoriedad. No rehuimos de la tormenta. No somos enemigos de nuestras dificultades. Sabemos que el viento en contra y la marea sin control sacan de nosotros nuestra verdadera fuerza. Nos muestran quiénes somos realmente. No nos enfrentamos en una batalla, más bien nos impulsamos con ellos. Y así, convertimos la tormenta de nuestro propio pasado en un presente en calma y abordamos el futuro con timón firme. Llevamos los sueños en un cascarón colmado de ilusiones con el viento y la marea blanquiazul a favor.

No, no luchamos contra viento y marea, porque somos Viento y Marea".