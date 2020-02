El Málaga se aísla del ruído extradeportivo

El Málaga CF ha entrenado, este viernes, en el Ciudad de Málaga. Labor preventiva para el plantel blanquiazul, con Mikel y Keidi al margen del grupo avanzando en sus respectivas recuperaciones. Y es que lejos de todo el ruído institucional que ahora está incrustado en el Málaga, Sergio Pellicer llevó a cabo una sesión de hora y media de duración, en la que el equipo se distribuyó por grupos realizando trabajo eminentemente físico, con menos relevancia para la táctica y el balón.

Pellicer tiene motivos para respirar de cara al duelo ante el Numancia, que llega sin su goleador, Curro y la baja del central Adri Castellanos. Durante esta semana fueron dudas y ya están a pleno rendimiento, Cifu, Diego González, Juankar y Rolón que hicieron más carga de trabajo que el resto de compañeros en la recta final. Keidi Bare (carrera continua) y Mikel (labor específica), también pisaron el césped a buen ritmo. El canterano Cristo, en el gimnasio. Como es habitual, nutrida presencia de La Academia en el entreno. Con ficha filial, estuvieron Gonzalo, Kellyan, Juande, Luis Muñoz, Iván Jaime e Hicham, más los juveniles Ismael y Ramón.

�� RdP Luis Carrión: "El Málaga es el equipo que más corre de la liga y la gente está con ellos, pero nosotros vamos allí a por la victoria"#MálagaNumancia #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/mwdha6Bpoo — CD Numancia (@cdnumancia) February 7, 2020

El entrenador del CD Numancia, Luis carrión, habló en la previa del duelo antes de viajar. Pellicer lo hará este sábado al mediodía y hasta el mismo domingo no dará los citados. Luis Carrión, en la previa al duelo señaló que, "vi los partidos de allí y el equipo y la grada es una piña. No he visto muchos pitos hacia ellos, al revés. Yo desde fuera veo al equipo que más corre de la liga, no lo digo yo lo dicen los datos. La gente está con ellos porque cuando alguien está pasando una situación difícil se tiende a estar más con él", apuntó. El malagueño Escassi volverá a ser capitán y el faro del cuadro soriano, con el que amplió contrato recientemente.