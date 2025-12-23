El Málaga abre La Rosaleda para un entrenamiento navideño con su afición

El Málaga CF quiere despedir el año junto a su afición y lo hará con una jornada muy especial. El club ha organizado un entrenamiento a puerta abierta para el próximo lunes, 29 de diciembre, en el Estadio La Rosaleda, que permitirá a los seguidores blanquiazules ver de cerca a sus jugadores a la vuelta de las vacaciones de Navidad. La sesión de trabajo del primer equipo comenzará a las 17:00 horas.

Cómo conseguir las entradas

Para poder asistir a este evento especial, es indispensable descargar previamente la entrada a través de la web oficial del club. Aunque el acceso es completamente gratuito, las localidades estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que se recomienda no demorar la descarga. Cada aficionado podrá retirar un máximo de seis entradas por persona para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir esta experiencia.

Málaga C.F. La Rosaleda volverá a abrirse par aun entrenamiento

La apertura de puertas del estadio está programada para las 16:30 horas, media hora antes del inicio del entrenamiento. Los aficionados serán ubicados en las zonas de Fondo Sur bajo, Preferencia baja y Fondo Norte bajo. Para facilitar un acceso fluido, el club habilitará las puertas 0, 5, 9, 11 y 13 de La Rosaleda.

Una tarde cargada de sorpresas

La jornada no será solo un entrenamiento, sino una completa fiesta de Navidad para toda la familia malaguista. El ambiente festivo estará garantizado gracias a la Banda de Música “María Santísima del Rocío”, que amenizará los exteriores del estadio y pondrá la banda sonora tanto al entrenamiento como al saludo final de los jugadores a la grada.

Los más pequeños serán los grandes protagonistas. La mascota del equipo, Súper Boke, estará presente durante toda la tarde para fotografiarse con los niños. Además, un Cartero Real recogerá las cartas para los Reyes Magos que se entregarán previamente en los accesos al estadio.

Durante el evento se repartirán caramelos, pegatinas y tarjetas navideñas con descuentos para la Tienda Oficial del Málaga CF. Como broche final, al término de la sesión, los jugadores lanzarán distintos obsequios blanquiazules al público como agradecimiento por su apoyo incondicional. Desde el club animan a todos a participar con un claro mensaje: "¡Nos vemos en La Rosaleda para despedir el año juntos!".