Luis Muñoz se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

Dicen que el destino le da las peores batallas a los mejores guerreros. Lo es Luis Muñoz, y seguro que saldrá de esta más fuerte. Luis Muñoz, capitán del Málaga se ha roto el cruzado. Una inorpotuna lesión grave que le hace estar fuera unos seis o siete meses. La lesión grave de Luis Muñoz lo hará más fuerte. Del cruzado va a salir más jugador seguro.

Última hora! Se cumplen los peores presagios. Informa @EmilioJGuerrero que Luis Muñoz sufre una rotura completa del cruzado unido a un leve esguince del ligamento lateral interno. Estará de baja entre 7/8 meses. Será operado en los próximos días

Estaba en su último año de contrato y el club tiene ahora la misión de firmarle para darle tranquilidad, y así hará. Se operará en estos en Madrid, se pondrá en las manos del doctor Manuel Leyes en la clínica CEMTRO de Madrid, el mismo que operó a Chavarría e Iván Calero. Igual para Mayo o Junio podría estar.

LESIÓN DURA

El mediocampista malagueño se lesionó en el entrenamiento de ayer en el estadio de La Rosaleda y, tras las pruebas a las que ha sido sometido, este viernes se le ha diagnosticado la lesión, similar a las que padecieron compañeros suyos como el defensa Iván Calero y el delantero argentino Pablo Chavarría, éste todavía en periodo de recuperación. Luis Muñoz había jugado en esta temporada 517 minutos y había marcado un gol, en Ibiza.

Jose Alberto López descarta un sustituto ahora para Luis Muñoz: “Manolo me ha comentado si fichamos, pero lo que hay no mejora lo que tenemos. Tenemos tres meses. Tenemos jugadores que deben dar un paso. No haremos nada” — Javier Bautista  (@fjbautista) October 1, 2021

