Luis Casimiro: "Hay que ganar sí o sí"

El entrenador de Unicaja afronta una nueva batalla en su dilatada trayectoria en una eliminatoria atípica donde de momento ni Alba de Berlín ni Unicaja han sido capaces de ganar como locales: "Se ha demostrado que el factor cancha no tiene mucha influencia, me da igual donde se tenga que jugar. El factor cancha no garantiza el éxito", explica Casimiro.

Tras dejar escapar el viernes la primera oportunidad para clasificarse para semifinales, el equipo afronta ahora el segundo "matchball" de la serie. El entrenador de Unicaja cree que el equipo llega bien: "El éxito se mide por las veces que uno se levanta. Era muy importante ganar a Gipuzkoa, aunque nadie lo reconozca, porque era difícil de jugar. Demostramos carácter. No se puede estar mal, hay que desarrollar nuestra profesión con pasión y lo que haya pasado antes no tiene trascendencia. Es una oportunidad de ganar y desarrollar todo el trabajo que debemos hacer al máximo de ambición. Mental y física para competir y a partir de ahí nos irá bien.​"

Unicaja afronta la primera gran final de la temporada. No ganar conllevaría la eliminación europea del equipo: "Es el partido más transcendental de la temporada hasta el momento. Es el último partido de la serie, es partido donde hay que ganarlo como se dice normalmente: sí o sí. Con buena mentalidad, preparación y reconocer por dónde vienen los problemas. Estar con intensidad física y evitar canastas fáciles".

Casimiro también analizó como se debe jugar el partido: "Incidimos en lo físico e igualar la actividad, y evitar canastas fáciles y será más fácil así. Puede haber sorpresas tácticas. Las variaciones y evoluciones puede haber, en algún momento intentar sorprender, y hay que estar preparados para ello. Del Alba me preocupa todo el equipo, porque todos están sumando. Hay una cuestión clave que es evitar canastas fáciles, evitar puertas atrás y rebotes ofensivos. Ellos tapan bien la pintura y posiblemente seamos mejores hombre a hombre, pero estratégicamente nos cuesta conseguir puntos en la pintura. Tenemos buen porcentaje, pero es un tema de todos. De defender todos".

En este tipo de partidos a vida o muerte se suele apelar para mayor motivación al orgullo, con mensajes en el vestuario o vídeos. motivacionales, aunque Casimiro no ofrece ninguna pista: "Hago mi trabajo y cada uno que saque sus conclusiones. Mi trabajo es hacerlo. Y hay de todo. Algunos jugadores lo pueden contar. No tengo ningún interés en trabajar de puertas hacia afuera, no me ha dio mal. No tengo ninguna manía"

Unicaja está a cuarenta minutos de clasificarse para las semifinales de la Eurocup o quedar eliminado de la competición.