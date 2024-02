Loren Juarros: "La administración no nos marcó parámetros económicos y no quisimos hipotecarnos"

Tras el mercado de enero de fichajes, el Málaga quiso, en la persona de Loren Juarros, su Director Deportivo, ofrecer explicaciones de lo que ha sido ese mercado en el que el Málaga hizo cinco operaciones, tres llegadas y dos salidas.

En ese apartado, de la foto final de como queda la plantilla habló Loren, "creo que el equipo está mejor ahora que hace un mes. Hay jugadores que pueden dar un paso adelante. El equipo tiene margen de dar más y esperamos que den ese paso adelante, cada uno en sus parámetros. Podemos estar tranquilos y satisfechos. Ningún jugador va a ascender al Málaga por sí solo".

Loren Juarros: “Podríamos perder chispa tras la baja de Haitam, pero con Ferreiro vimos que nos daba esa pausa necesaria. Además con su veteranía será vital cuando vengan partidos importantes. Vimos otras opciones pero nos pedían traspaso y no podían salir de sus clubs” pic.twitter.com/xhHuLkQTvR — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 7, 2024

Se le preguntó a Loren Juarros por la ambición de firmar jugadores determinantes o con buen historial, y el vasco zanjó el debate, “hay que mantener la filosofía del club, va unido a no tomar decisiones por la presión del momento. No queremos tapar la evolución de canteranos que ya dan signos positivos. Estamos incorporando jugadores para cinco meses, el rendimiento tiene que ser inmediato. Que tuviesen continuidad y normalidad en el trabajo en los entrenamientos. Necesitamos rendimiento desde ya. No ha sido determinante el tema económico, se han caído por otros parámetros”, señalaba.

Loren sobre la llegada de Avilés a última hora: “Está claro que si miramos sus números no es un goleador. Creemos que nos va a complementar todo el juego de ataque. Es uno de los retos que él tiene y tenemos. Tiene buen pie y puede hacer daño. Además se puede complementar arriba” — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 7, 2024

Uno de los temas más comentados en rueda de prensa fue el dinero, si el Málaga disponía de límite o no para fichar, "la administración no nos marcó parámetros económicos. En función de la valoración deportiva o el tipo de contrato, lo mandamos al departamento económico para valorarlo. El club tiene que tener cuidado. No pensar en el futuro es por lo que ahora estamos donde estamos. Los clubes tienen que tener planes a corto, medio y largo plazo. El club tiene que ser viable y estable. Tenemos unos máximos y mínimos por rendimiento, edad... Ahí nos movemos y no queremos marcar diferencias", señaló el director deportivo malaguista.

A PELLICER NO LE VINCULA UN ASCENSO

Loren también habló de Pellicer y de su continuidad en el Málaga. En COPE Málaga dijo el técnico malaguista que su futuro estaba vinculado a un ascenso, "no depende del ascenso su continuidad. De lo único que estamos preocupados es sacar el máximo partido al equipo, llevarlo a lo más arriba posible y sacar el rendimiento a todos los jugadores. La continuidad del míster no está supeditada al ascenso"

ROBERTO, ASUNTO CAPITAL

De los nombres propios, Loren incidió mucho en seguir contando con Roberto, haya o no ascenso, lo que podría ser una grata noticia ya que el punta cordobés está ahora con la flecha para arriba, “El agente se puso en contacto con nosotros. Tiene una cláusula y de ahí no nos movemos. No ha habido que ponerse duro, ni el jugador ni el agente han exigido que quería salir. Hemos sido tajante, es un jugador primordial del proyecto. Si no se da el ascenso, la intención es renovar a Roberto. Es el planteamiento del club". Loren además desveló que mantiene conversaciones con Kevin y Larrubia para ampliarles su contrato y mejorarlo.

