Las Palmas - Málaga: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Málaga buscará ante Las Palmas su cuarta victoria seguida. Y es que Sergio Pellicer tras ser ratificado esta semana en el cargo hasta final de temporada vuelve a incidir en su mensaje de perfil bajo y humilde. El técnico, durante su comparecencia previa al partido ante Las Palmas, agradeció al club seguir como primer entrenador; "Agradecer al club y a la dirección deportiva, a todos los empleados, a los jugadores, incluso a los que ya no están. Mi cuerpo técnico son gente de la casa, gente de Málaga, y que sobre todo están preparados y tienen esa devoción y lo sienten internamente. Con toda esa preparación suman las personas. Es lo más importante".

Para Pellicer, esta ratificación "no cambia nada ahora. Trabajamos en el día a día. Cambia en el sentido de la responsabilidad que nuestro presente y futuro son 90 minutos. Contento por cómo se está dando todo, pero en alerta", apuntó. El técnico castellonense duda con Ismael casas, que junto con Pedri han jugado con el Sub19 ante Dinamarca. Además quiso señalar que, "están todos disponibles salvo Adrián y Cristo, que está recuperándose. Hoy ajustaremos la convocatoria y prepararemos el mejor once. Se va Antoñín, un jugador que era importante y que se lo ha ganado desde abajo. Los sueños a veces se cumplen. Empezó en un equipo de barrio y jugó en el equipo de su ciudad. Con los que estamos no tenemos ningún tipo de excusa, somos los que somos. La plantilla no es que sea corta, también tenemos jugadores del filial que van a ayudar. Hay que intentar competir. Adrián ahora es una baja importante, pero saldrá un compañero que lo hará igual de bien", dijo.

Por su parte, el defensa Eric Curbelo, de la UD Las Palmas, ha manifestado que su equipo debe "ganar" el próximo viernes al Málaga, tras nueve partidos consecutivos sin hacerlo en LaLiga SmartBank, porque se les "echa el tiempo encima" si quieren aspirar a estar en los primeros puestos. El zaguero isleño cree que el partido ante el conjunto malagueño es una "buena oportunidad" para poner fin a esa mala racha de resultados, y pese a que el rival llega en "muy buena dinámica" con tres victorias consecutivas, quieren que el Estadio de Gran Canaria sea "un fortín".

A su juicio, el equipo amarillo "está jugando bien" y en la mayoría de los minutos de los partidos es "dominador" del juego, por lo que considera que es "cuestión de tiempo" que al final "la pelota entre" y acaben "llegando las victorias". Además, opina que en casa, pese a haber dejado escapar muchos puntos esta temporada, el conjunto grancanario no ha perdido solidez, y lo único que le falta es "más acierto", precisamente el que demuestran sus rivales en las "pocas llegadas" que tienen a la portería rival.

"La Segunda está muy igualad y si ganamos al Málaga, nos ponemos arriba de nuevo, es un partido vital para nosotros, no debemos dejarles respirar y sacar los tres puntos ya, sin mirar la clasificación, porque el equipo en ningún partido está dando imagen de inferioridad", ha añadido.

Horario del encuentro entre Las Palmas y Málaga

Este viernes, el partido entre ambas escuadras dará comienzo a las 21:00 horas de la noche. Los dos equipos están empatados a 37 puntos y ambos están a tres puntos del sexto clasificado, el Elche. Los malagueños viajan a Gran Canarias y se ejercitarán en la nueva Ciudad Deportiva del equipo amarillo y el mismo día del encuentro realizarán una sesión previa de activación. La principal ausencia será la del capitán Adrián González, sancionado con un partido por acumulación de amarillas. Antoñin será baja definitiva al ser traspasdo esta semana al Granada.

Dónde ver y escuchar el partido

En televisión, el partido Las Palmas y Málaga, tan solo se podrá ver a través del canal de pago Movistar La Liga y en abierto en GOL Televisión. Será a través de la radio, desde COPE.ES/DIRECTOS/MÁLAGA donde todo el mundo podrá seguir la emisión en directo del minuto a minuto de un apasionante encuentro y en los diales habituales: 97.1FM y 882AM con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz y los comentarios técnicos del entrenador malagueño Paco González.