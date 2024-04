Las curiosas reglas para jugar el campeonato nacional de fútbol chapas: hasta control antidoping

Para los niños que nos criamos en la calle en los años 70 y 80, jugar a las chapas era una de las formas más habituales de divertimento. Toda una generación ha crecido jugando al fútbol con las chapas, tirados en el suelo y con un garbanzo como pelota, los niños se divertían marcando goles con las chapas emulando a los delanteros de la época, incluso en verano, en época de Tours de Francia, era habitual hacer vueltas ciclistas con las chapas.





El juego ya empezaba recogiendo en los bares las chapas que los camareros tiraban, pero como todo en la vida esto ha evolucionado y ese deporte ya tiene una regulación e incluso sus campeonatos. El hotel Fay Victoria Beach en Rincón de la Victoria acoge este fin de semana el Open Nacional de Fútbol Chapas. 80 jugadores de toda España competirán desde este sábado por el centro nacional. Miguel Ángel Burgos, organizador y presidente del Club Málaga de fútbol Chapas nos cuenta la evolución de este deporte: "Este deporte ha evolucionado mucho, ya no se juega con el clásico garbanzo, se hace con una pelota oficial y que hace una fábrica en Madrid todos los años. Se juega sobre un tapiz, similar al del billar, sobre unas borriquetas de 1,75 metros aproximadamente. Ya no estamos para tirarnos al suelo, porque luego no nos podríamos levantar", explica entre risas.

REGLAS

Se juegan dos tiempos de 15 minutos y en caso de empate dos prórrogas de 5 minutos y si no tanda de penaltis que se lanzan desde el punto de penalti y desde la corona del área. Es un deporte de mucha precisión y con turnos que dependen de la calidad de cada jugador a la hora de dar el pase: "Hay un turno por jugador, pero si eres capaz de pasar y que toque tu chapa, la jugada sigue. Es un deporte que requiere mucha precisión".

Cartel anunciador del Open Nacional de Fútbol Chapas









Existe un control antidoping para las chapas, en su conjunto las 10 chapas no pueden pesar más de 27,5 gramos. El portero es un tapón de plástico de un refresco de dos litros, su altura máxima no debe exceder los 31 milímetros, y su peso no puede ser mayor de los 15,5 gramos. Todos los equipos debe llevar su equipación reglamentaria que en muchos casos son muy originales: "Hay un compañero que le gusta mucho el cine y su equipo es de actores del oeste y es curioso ver a John Wayne marcando goles a las chapas".





Málaga está lejos de ser favoritos para ganar el título, hay más tradición en otras ciudades y Miguel Ángel Burgos nos cuenta cuanto tiempo le dedican a entrenarse: "En Ciudad Real hay un club de fútbol - chapas de personas jubiladas, en vez de jugar al dominó, juegan a este deporte y son unos cracks, hacen unas jugadas impresionantes. En el club de Málaga entrenamos una o dos veces a la semana, no tenemos tiempo para más".

CLUBES

En Málaga hay tres clubes de fútbol chapa, el club Málaga en el camino de los Almendrales, el club Los Bokerones en carretera de Cádiz y el club Mijas. También hay previsto un campeonato infantil. Los niños han dejado de jugar a las chapas y como dice Miguel Ángel con este campeonato se pretende alejar por momentos los niños de los juegos digitales: "Muchos padres traen a sus niños y es triste que no levantes la cabeza de la consola. Pretendemos que el niño desarrolle sus capacidades más allá de la maquinita":

El sábado se disputará la competición por parejas e infantil de 09:30 a 14:00 horas, y el senior en fase de grupos de 16:00 a 21:30 horas. El domingo se celebrará la fase final de 09:30 a 14:00 horas, concluyendo con la entrega de trofeos. La entrada para espectadores es gratuita.