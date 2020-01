Keko Gontán deja el Málaga, deja el equipo malaguista y se marcha al Deportivo de la Coruña, quien aún no hizo el pase oficial. Por tanto, punto y final. Keko rescinde, deja el Málaga tras años de poco fútbol. No llegó nunca a conectar. Sale libre dejando un buen ahorro en su ficha para el club malaguista y su límite. Buen movimiento del madrileño ya que aquí no contaba. Su destino será el Deportivo de la Coruña. El Málaga espera sumar un jugador con la ficha que deja vacante.

De otro aldo, el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este viernes sobre el partido ante el Elche en el Martínez Valero que "son tres puntos importantes y contra un rival en un estado de forma envidiable". Pellicer, que dirigirá al conjunto malagueño por cuarta vez sin estar ratificado por parte del Málaga, indicó que están "centrados en el partido" y por este motivo lleva a 20 jugadores convocados, aunque tiene que ver quién sale de inicio y quién desde el banquillo "y darle vueltas para hacer el mejor once posible".

El entrenador castellonense subrayó que el encuentro ante el Elche "va a ser muy atractivo para el espectador" y "muy sufrido para los entrenadores por el modelo de juego de ambos", porque el ilicitano "es un equipo muy valiente, muy atrevido en su forma de jugar" y "que está luchando por los play off".

Sobre el plazo de fichajes, que concluye a las doce de la noche de este viernes, precisó que, “lo vivo como la previa de un partido muy importante contra el Elche. Nuestra idea es el partido del Elche, son tres puntos muy importantes, un partido muy atractivo para el espectador y muy sufrido para los entrenadores. Centrados en el partido de mañana, que es lo más importante”.

De tres en tres

Pellicer sabe que el duelo de este sábado es vital sumar, “más allá de las estadísticas, vienen de una racha muy positiva a nivel general. Es un equipo muy valiente, muy atrevido, y va a ser un partido que hemos trabajado toda la semana con esa idea de ir a por los tres puntos. Ganar de tres en tres hace dar pasos hacia delante, sabiendo que es un equipo que está arriba y es porque está haciendo las cosas muy bien”, apuntó.

Pellicer cita a 20 jugadores para viajar a Elche: Se estrena Tete Morente y de cae Diego González por problemas musculares. Vuelve el central Juande, Lombán y Buenacasa. Siguen fuera Mikel y Keidi Bare. Rolón sin convocar y Keko con permiso que negocia si llegada al Deportivo. Del linense apuntó que, “Tete llega perfecto, ha tenido dos entrenamientos de muy buen nivel y jugadores que vienen a ayudar y con humildad, es lo que queremos. Es un jugador que todos conocíamos”, dijo.