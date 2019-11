Keidi Bare en COPE: "A mí me ficha para el Málaga Caminero"

El centrocampista del Málaga, Keidi Bare, analizó la actualidad del Málaga C.F. en los micrófonos de Deportes COPE Málaga y entre otros muchos temas habló de como se gestó su fichaje por el Málaga hace dos veranos: "A mí el que me llama para fichar por el Malaga es Caminero, es él, el que me conocía poque coincidimos en el Atlético de Madrid. Yo hablo ya con Rafa Gil cuando ya llego a Málaga y él era el director de la Academia del club", explicó el internacional albanés que viene a contradecir a Gil que ha declarado en varias ocasiones que el fichaje del mediocentro malaguista lo realizó él.

Keidi Bare ha regresado a Málaga tras su periplo con la selección de Albania que se ha quedado fuera de la Eurocopa y en la que el malaguista cada vez tiene más presencia: "Ya estoy de vuelta en Málaga tras jugar con la selección. Sería un sueño jugar un mundial. Pero ahora el reto es el Málaga y sacar esta situación. Jugar con Albania y dejar de jugar en el Málaga es una situación difícil. Yo intento hablar con el seleccionador para atrasar mi llegada pero al ser fecha FIFA es complicado"

El mediocentro está convencido que el equipo está capacitado para sacar la delicada situación en la que se encuentra ahora mismo: "Estamos todos unidos. Lo importante es ganar al Elche. Tenemos equipo, buen vestuario y lo vamos a sacar adelante. No hay que mirar atrás. Confiamos en que vamos a salir sí o sí de esta situación.El equipo llega, genera ocasiones, pero nos falta el gol y así es muy difícil sacar puntos. Ojalá la pelota entre a partir del domingo, porque es cierto que la pelota no quiere entrar".

Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, mucho se habla del futuro de Keidi Bare que es uno de los mejores activos con los que cuenta el Málaga y por los que el club puede obtener mayor dinero por un traspaso: "Yo estoy en Málaga como en mi casa. Pero si el club decide venderme y es bueno para ellos yo lo tendré que aceptar. A día de hoy no hay ofertas por mí. Yo quiero seguir aquí. No me da miedo mi futuro", explicó.