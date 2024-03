Juega en primera división y teletrabaja desde Málaga para Japón: "Los horarios los llevo fatal"

Según un estudio de un portal inmobiliario Málaga es la segunda mejor ciudad en el mundo para realizar tele teletrabajo. Solo Dubai está por encima de Málaga en este ranking tan destacado, cada vez son más los trabajadores en el mundo que deciden fijar su residencia en Málaga para trabajar a empresas de sus países de origen.





Nórdicos, británicos, rusos han caído rendidos al encanto de Málaga. El clima, la calidad de vida y uno de los principales aeropuertos más importantes de España son motivos suficientes para que Málaga sea tan atractiva los que deciden teletrabajar aquí.





Sin embargo, entre los miles de personas que han decidido teletrabajar en Málaga hay un caso muy especial y que está relacionado con el deporte. ¿Te imaginas que el próximo fichaje del Unicaja se decantara por fichar por el club malagueño en vez de por el Baskonia para poder teletrabajar a su país de origen?

TELETRABAJO Y FÚTBOL SALA

Pues esto que en baloncesto o en el fútbol te puede parecer una locura, ocurre en el fútbol sala femenino y la protagonista es Chikage Kichibayashi, 'Kichi', jugadora japonesa del Nueces de Ronda Atlético Torcal de fútbol sala, equipo malagueño que milita en la primera división del fútbol sala español. En Málaga 'Kichi' está jugando y teletrabajando los últimos dos años: "Estoy bien adaptada a Málaga. Hay ocho horas de desfase con Japón. No tengo horario, lo controlo yo. Hay días que me levanto muy temprano para hablar con Japón, también trabajo con Latinoamérica. Los horarios lo llevo fatal",comenta la jugadora japonesa en COPE Málaga.





Kichi juega como cierre o ala izquierda con vocación ofensiva









La futbolista del Nueces de Ronda Atlético Torcal trabaja para una consultora que trata de abrir mercados para empresas japonesas que se quieren instalar en España y otros lugares o para empresas que pretendan abrir mercado en Japón. La jugadora nipona reconoce que no es fácil combinar su pasión con su trabajo: "Es complicado, hay días que me cuesta combinarlo con el fútbol sala. Es difícil poder viajar a Japón. Como mínimo tardo 16 horas"





MÁLAGA CIUDAD IDEAL

'Kichi' llegó a España por primera vez hace 10 años, ha estado en Alicante y en Murcia, donde jugó para el Aceitunas Roldán y explica los motivos por lo que se instaló en Málaga: "No pude seguir en Murcia por un tema de visado. Al equipo le costaba mucho arreglar papeles y me vine aquí. Buscaba algo más para mi trabajo y poder jugar. Málaga está muy avanzado. Me gusta y tiene buen aeropuerto, si pasa algo puedo coger un vuelo e ir a Japón"

El choque cultural para ella ha sido importante y reconoce que no tiene nada que ver con su país: "El estilo de vida y trabajo con Japón es muy diferente. Los universitarios desde que empiezan ya hacen prácticas y trabajan en las empresas." ''Kichi' tiene claro lo que más le gusta de Málaga: '"Me gusta mucho la playa. Está muy cerca de la ciudad y eso me encanta"

El Nueces de Ronda Atlético Torcal está a punto de hacer historia y está a un paso de conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino por primera vez en su historia y de eso tiene buena parte Kichi, que se ve con "cuerda" para poder seguir jugando al fútbol sala al máximo nivel y seguir teletrabajando desde Málaga, para su país, a pesar de las ocho horas de desfase horario.