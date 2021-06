Jozabed en COPE Málaga. "El Málaga tarde o temprano volverá al lugar que se merece"

Jozabed Sánchez seguirá siendo malaguista al menos dos temporadas más. El centrocampista de Mairena de Alcor tras un año de cesión ya es propiedad del Málaga C.F. El jugador se desvinculó del Celta y ha firmado un contrato de dos temporadas con opción a una tercera.

En los micrófonos de Deportes COPE Málaga, Jozabed se mostraba feliz por continuar vistiendo de blanquiazul: "Siempre dije que Málaga era mi primera opción, estoy aquí muy a gusto y así lo he demostrado. Va a ser muy importante para mí poder comenzar la pretemporada, cosa que no hago desde hace dos años, ni en Girona ni el año pasado aquí. Voy a estar donde quería y poder tener estabilidad, algo que es muy importante. Sabía que el Celta no contaría conmigo después de dos cesiones, después de las típicas negociaciones para rescindir tenía claro donde jugar”

???? La pausa, el talento, la jerarquía, la clase...



La afición no podía perderse todo eso, y mucho más, ojalá pronto llenando #LaRosaleda??. Jozabed, Málaga es tu casa y estamos encantados de disfrutarte.#MCFTV???? pic.twitter.com/jAGiOMNIXI — Málaga CF (@MalagaCF) June 20, 2021





CONTINUIDAD EN EL MÁLAGA

Tras dos años complicados, Jozabed ha vuelto a ser feliz en Málaga, aquí ha jugado 30 partidos oficiales. 29 en LaLiga SmartBank (1.480 minutos, 2 goles) y uno más en la Copa del Rey: "Estoy muy a gusto en Málaga en todos los sentidos. Me siento aquí a gusto y feliz, tanto mi familia como yo y eso es muy importante y eso se valora. Lo más importantes es el plano deportivo, y sé que el Málaga, tarde o temprano volverá a estar donde se merece".

Más allá del dinero, el jugador valora lo feliz que está en Málaga y cree que el Málaga volverá a ser más pronto que tarde un club importante en la categoría: "Chavarría, como yo, también se sentirá muy a gusto aquí y el club con la lesión le ha mostrado su apoyo. El club tiene un futuro más prometedor que el del año pasado. Este año hay una cierta estabilidad que no tenía el año pasado. Todos son halagos desde la liga y tiene todos los condicionantes para seguir creciendo y volver al nivel de hace un par de años".

Jozabed reconoce que aún no conoce al nuevo entrenador, José Alberto López, pero que mantiene un contacto fluido con Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad y espera que el equipo consiga la permanencia lo más pronto posible y no renunciar a nada. Tras una temporada en el Málaga donde no ha podido sentir al público de La Rosaleda, espera ahora poder sentir el rugido de los malaguistas, una vez que parece que la temporada arrancará con público en las gradas: "Ojála pueda ver público, siempre he visto el público en la Rosaleda en contra y después de un año aquí ojalá lo disfrute. Seguro que con 20 mil personas en la grada sea más fácil conseguir puntos como en local, que el año pasado nos costó mucho en la primera vuelta".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El fino centrocampista se encuentra de vaciones en Sevilla y junto a algunos compañeros, como Caye Quintana, asistió este fin de semana a la boda del malaguista, Jairo Sampeiro.