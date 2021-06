José Alberto López: "No podemos marcarnos retos a largo plazo, sería erróneo"

José Alberto López ya ejerce como entrenador delMálaga. El técnico asturiano, que se ha comprometido para las dos próximas temporadas, es el encargado de guiar la nace blanquiazul desde el banquillo. Se muestra muy ilusionado en esta etapa que se le abre y ahora espera contribuir al crecimiento del equipo.

José Alberto López llega a Málaga acompañado de Pablo Álvarez y de Pedro García y completarán su cuerpo técnico los habituales de la casa: Enrique Ruiz y Julio Rodríguez como preparadores físicos y Dani Lima como entrenador de porteros.

El ya técnico malaguista se mostraba feliz por su llegada a Málaga: “Agradecidos e ilusionados mi cuerpo técnico y yo de estar aquí. Queremos ser lo más ambicioso posibles y exigentes. Estamos muy ilusionados de estar aquí. Es un paso adelante, después de mi 1a experiencia en Gijón, y mi etapa en Miranda llega dar otro paso más a un club importante en la categoría y en el fútbol español. Estoy muy feliz”.

EL ESTILO NO SE NEGOCIA

Su principal aval en su llegada a Málaga es Manolo Gaspar, el director deportivo, explica los motivos de su elección: “Llevamos una línea clara en el club y queríamos un técnico que diera continuidad al mágnifico trabajo de Pellicer y José Alberto López lo cumple y hemos tenido la suerte de encontrarnos en el camino en el momento clave de los dos”.

En esa misma línea se refería José Alberto López, que ahora deber sentar las bases de su proyecto e implantar su filosofía: “Nos toca mucho trabajo por delante para construir una plantilla que sea lo mejor posible. Trabajaré con Manolo y la secretaría técnica para conformar el mejor equipo. Me gust asun fútbol combinativo y ser agresivo con y sin balón. La clave es buscar el equilibrio. Quiero dar continuidad a algo muy bueno que se está dando aquí. Estabilizar el club y crecer. Llegamos en buen momento, los dos estamos en ese momento de crecimiento y dar pasos para ser lo que fue en su momento. Con tranquilidad y trabajo y sin marcarnos retos a largo. Hay que ir a cada partido y no pensar en ascensos, sería erróneo. Ahora hay que buscar hacer el mejor equipo”, explica.

El técnico asturiano explica lo que supone para él llegar a Málaga y como se gestó su fichaje: “Para mí era importante el proyecto y tuve feeling con Manolo desde el principio. El mensaje de Manolo me hace dar este paso y a eso le añadimos la historia del club, su afición y todo lo que rodea a un gran club. En el momento que me llama el Málaga nos ilusiona mucho, por su historia y afición. Tiene una masa social importante y su vuelta a las gradas será muy importante. Sólo me faltó una comida con Manolo, Capote y Duda para decidir que quería venir aquí”.

José Alberto López es un entrenador que se ha criado en el “barro” y que viene de una de las mejores canteras de España como es la del Sporting, es por ello que tiene claro la importancia que tiene para él apoyarse en la Academia:“Ya he hablado con Funes y Nacho, he visto al juvenil con el Betis. Me falta aún más información para hacer juicios más profundos. Este club siempre ha sacado grandes jugadores. Cuando yo estaba en el filial del Sporting siempre seguí la cantera del Málaga para incorporar a jugadores. Esta cantera siempre ha sido relevante. Me gusta trabajar con jugadores jóvenes y hacerles crecer”

CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA

Con José Alberto López ya aquí, ahora deberán confeccionar un equipo competitivo. Manolo Gaspar espera poder complacer las peticiones del nuevo entrenador y avisa: “El mercado está muy parado ahora, vamos a tener noticias pronto de gestiones que teníamos hechas antes. Tenemos una buena base de jugadores y de gente joven que ha dado el paso, pero va a ser un verano largo”.

En esa misma línea se muestra el nuevo inquilino del banquillo malaguista: “Lo más importante es tener un buen equipo cuando el mercado cierre y no en la jornada 1. Sabemos nuestras preferencias y ahora hay que tener tranquilidad. Hay buena base, hemos hablado de las posibles renovaciones e incorporaciones y ahora habrá que ir viendo como van desarollándose las gestiones”.

En ese sentido Manolo Gaspar da un paso más en cuanto a los posibles fichajes: “Tenemos clarísimo cuáles son las posiciones a reforzar, cualquiera que esté en el días a día lo sabe. Sabemos nuestros objetivos y ahora hay que ser pacientes y esperar el momento. Lo ideal sería tener la plantilla el día 1 de pretemporada, pero sin capacidad económica es imposible. Hay que daber convencer a los jugadores que este es el mejor sitio para estar.”

Tras la salida de Juan Soriano, una de las posiciones a reforzar es la de la portería, José Alberto López deja clara cual es su filosofía en el puesto de guardameta: "No me gusta rotar en la portería, me gusta dar continudad en ese puesto. Me gusta que sea una posición fija, si hay rotaciones es mala señal".

?? El @MalagaCF presenta a @JoseAlbertoLpez “Estoy muy feliz de estar en Málaga. Un orgullo que este club se haya puesto en contacto conmigo y confíe. Es un histórico. Ahora toca trabajar para hacer el mejor equipo” #97.1FM pic.twitter.com/EZeeWIjvyF — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) June 4, 2021









LÍMITE SALARIAL

Será muy importante para la confección de la plantilla el límite salarial que marca la Liga, Manolo espero poder saberlo pronto y poder saber en qué parámetros se puede mover: “Estamos a la espera del límite salarial. Estoy tranquilo con el trabajo de José María y esperamos confirmarlo en breve. Los jugadores ahora respiran tras lo duro que fue el año pasado. Seguimos un camino y eso es importante. Hasta que no tengamos el escenario claro hay que trabajar y tomárselo con tranquilad”

El nuevo Málaga de José Alberto López arrancará el 7 de julio con las pruebas físicas y médicas y el 8 ya comenzarán los entrenamientos. El club está a la espera de cerrar un mini stage de pretemporada.

