Javier Tebas en Deportes COPE Málaga: "La gestión del administrador la califico como impecable"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha concedido una entrevista en exclusiva en Deportes COPE Málaga. Se da el caso que este viernhes la jueza ha citado a las partes tras un escrito presnetado en el que pedían un cambio en la administración judicial.

Hoy Tebas comentó sobre la vistilla de este viernes en la Ciudad de la Justicia de Málaga que, "La gestión económica de José María Muñoz es impecable. La gestión deportiva no es tan sencilla buscar culpables. No debería haber ningún tipo de cambios", apuntó.

APOYO A JOSÉ MARÍA MUÑOZ

Sobre ese escrito de todas las partes que piede que la jueza atienda a cambiar, apunta que, "Daniel Pastor se mete en todo. Sería un error supeditarlo todo a lo deportivo. José María se ha limitado a hacer caso a los técnicos. El fútbol no es una ciencia exacta", apunta.

Sobre la situación deportiva habló que, "En agosto decían que el Málaga había hecho una gran plantilla. La administración no se debería cambiar por ese criterio deportivo".

Del caso Al Thani y los otros dueños de acciones, Tebas se refirió sobre Blue Bay, “está en su derecho de ejercer las acciones que considere. Otra cosa es valorar si es el momento adecuado". Además apunta que, "la administración judicial podría durar más años, no parece que esto vaya a tener un plazo corto. Al Thani tiene sus derechos. Pero todo tiene un principio y un final y debería reflexionar su continuidad en el Málaga. No he hablado con Al Thani en este tiempo".

Sobre la vista de este viernes, Tebas apunta que, "Si las motivaciones para revocar a José María Muñoz es por un tema deportivo no creo que vaya a cambiar nada. El Málaga le ha dado la vuelta a la grave situación económica que traía. Si hubiera traído a "amiguetes" pues se podría pensar", zanjaba.

EL MÁLAGA SANEADO

Del propio administrador judicial actual, Javier Tebas señala que, “la relación con José María y con el Málaga hay una gran relación. Ejerce como cualquier CEO de un equipo de la Liga. Además ejerce como uno de los mejores CEO de la liga", señala.

Del nuevo Director General, Tebas, que le conoce, apuntó que, “Conozco a Kike Pérez, tiene experiencia. Eso le va a venir bien al Málaga y va a descargar de trabajo al administrador y le va a dar otra visión ".

