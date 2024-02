Ibon Navarro defiende su corona de vigente campeón: "No hay favoritos"

Se ha ganado en la pista que la gente y toda la prensa les catalogue de favoritos y además se piense de verdad que Unicaja puede repetir corona. Es que Unicaja juega muy bien. por eso está en las quinielas. A 3 días para el partido de cuartos de final entre el Unicaja y el Lenovo Tenerife, Ibon Navarro ha comparecido en rueda de prensa previa al inicio de la Copa del Rey.

El técnico vitoriano ha analizado una competición en la que muchos ponen al Unicaja en el grupo de favoritos. "Somos el mejor ejemplo de que no sirve para nada", señalaba el técnico del equipo malagueño en referencia al título conseguido la pasada temporada. Continuaba Navarro indicando que en esta competición "no hay favoritos. Somos ocho equipos que llegamos al fin de semana y el que tenga tres buenos partidos se la puede llevar. Y si vienes de hacer cinco meses muy buenos de competición y tienes un mal día en el primero o en el segundo te vas a tu casa. Es una competición diferente que no tiene nada que ver con la Liga Endesa. Puede pasar cualquier cosa, y somos el mejor ejemplo".

"EL PLAN ES DISFRUTAR"

Preguntado por el famoso plan que ya el año pasado se puso de moda entre los aficionados, Ibon Navarro ha expuesto que “vamos a intentar hacer nuestro mejor partido contra el Lenovo Tenerife, y ser nosotros mismos, disfrutar en el campo, intentar pasárnoslo tan bien como lo hicimos el año pasado. Eso es lo que vamos a intentar hacer, el plan es ese: intentar ser más nosotros que nunca. Vamos a ver si lo conseguimos. Eso no nos va a asegurar ganar, pero sí ser el equipo que hemos estado siendo hasta ahora”.

Además, sobre cómo llega el equipo a esta semana tan especial, Navarro ha señalado que “están todos bien. Esperamos que Yankuba Sima se haya recuperado bien del golpe en el pecho, que no le estaba permitiendo jugar al 100%. El resto están todos bien. Tendremos que hacer un descarte desde el punto de vista del plan de partido si no hay ningún contratiempo de aquí al viernes”.

Estamos a un día que empiece la Copa del Rey Málaga 2024, un día más para que el Unicaja juegue su encuentro ante Lenovo Tenerife, en el que será el último cruce de cuartos de final (viernes, 21 horas). Una semana especial, distinta, para afrontar una competición que nadie en Málaga se quiere perder pero que no será nada sencilla para el conjunto de Ibon Navarro. Que el primer partido del Unicaja sea la repetición de la final de la pasada edición deja claro la alta dificultad que va a tener que superar el equipo anfitrión del torneo.