Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Éibar de este domingo 27.

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al Éibar, animoso, que está en la zona alta y que viene de ganarle al Cádiz en Ipurúa. Son ocho empates y la gente comienza a pedir victorias. La rozó ante el Oviedo y en Tenerife faltó diente para morderle al colista. Por eso hoy el Málaga, con los onces que salgan, debe ganar para dar un saltito y no estar en tierra de nadie.

ROTACIONES EN EL ONCE

El Málaga regresa a su templo, por tanto, y se espera que sea una fiesta. Habrá llenazo, tifo y colorido. Pellicer mantiene varias opciones en su cabeza en el once tras los ocho empates sumados en estas once jornadas ligueras. Es el que más empata y ya tiene que sumar de tres. Sin dar nombres, no gustó nada el empate del jueves en el Heliodoro. Pellicer es amigo de los cambios y de agitar el grupo con variaciones. Sobre todo ahora que el jueves juegan la Copa del Rey en Estepona. Y para cerrar el círculo, otro que se está ganando el sitio en el once es el tercer juvenil con ficha del filial que tiene este Málaga: Izan Merino, que seguirá en el once tras descansar el jueves.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décimo segunda jornada de La Liga Hypermotion entre el Málaga y la SD Éibar, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 27 de octubre a las 14:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - ÉIBAR

El partido Málaga-Éibar lo podrás seguir desde las 13:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz, y los comentarios de Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de Golstadium, PTV y Olin.