Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Valencia de la Supercopa

Tras la conquista de la Copa Intercontinental, Unicaja tiene ahora el reto de defender el título de Supercopa logrado el año pasado en Murcia. Y esa defensa tendrá como escenario el Martín Carpena, lugar donde Unicaja aspira a levantar un título por primera vez en su historia.

El Unicaja se medirá en semifinales al Valencia Basket, los dos equipos serán los que abran la competición. Posteriormente, a las 21 horas, se disputará la segunda semifinal entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.

ACB Unicaja y Valencia abren la Supercopa 2025

Unicaja llega a la cita con la idea de seguir ajustando sus nuevas piezas y parecerse al equipo que la temporada pasada ganó cuatro títulos. Habrá que ver como responde el equipo al esfuerzo del viaje a Singapur y a como Ibon Navarro acopla a los cuatro fichajes: Castañeda, Duarte, Sulejmanovic y Webb III. Los cuatro aún necesitan de muchos entrenamientos y partidos para asimilar los automatismos que exige la filosofía de baloncesto de Ibon Navarro.

El Valencia Basket se presenta en el Carpena en una de las temporadas más ambiciosas de su historia. El club vuelve a la Euroliga y además estrena el imponente Roig Arena. Para ello, Juan Roig, no ha escatimado en gastos y ha completado una plantilla de 16 jugadores de gran nivel. Entre esos jugadores se encuentran dos ex jugadores de Unicaja: Kameron Taylor y Yankuba Sima, piezas importantes en los éxitos recientes del club malagueño.

ACB Photo / Mariano Pozo Duda y Carlos Suárez fueron las manos inocentes

Pero no se queda ahí la plantilla taronja. Pedro Martínez también contará con el regreso de Darius Thompson a la ACB, la llegada de Omari Moore y Neil Sako. Además de la progresión de Sergio Larrea. En el plano negativo, Valencia Basket no podrá contar con los lesionados Jean Montero, Bracou Badio y Xavi López Arostegui.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Unicaja y Valencia Basket, es la primera semifinal de la Supercopa Endesa, se disputará en el Martín Carpena este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL unicaja - VALENCIA BASKET

El partido entre Unicaja y Valencia, lo podrás seguir desde las 17:30 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto de manera gratuita