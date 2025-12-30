Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja-Joventut de esta tarde

El Unicaja buscará acabar el año de la mejor manera posible. Si es con una victoria, mejor, ya que sería completar un final de año bueno tras las dos derrotas seguidas frente a Baskonia y Real Madrid. Partidazo esta tarde en el Martín Carpena. El equipo malagueño, tras dos derrotas consecutivas ante Baskonia y Real Madrid, necesita ganar esta tarde a la Penya, sin el lesionado Ricky Rubio, para acercarse al objetivo de jugar la cita copera del próximo febrero en el Roig Arena de Valencia. La cita es clave y todos en Los Guindos saben de la importancia de este partido. Seguro que será un hombre clave, Duarte.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Ibon Navarro habla con Duarte durante un entrenamiento

El Joventut de Badalona se encuentra en la sexta posición de la clasificación con ocho victorias y cuatro derrotas, un puesto por encima del Unicaja, séptimo con un balance de siete triunfos y cinco derrotas. Esta situación convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que pretenden escalar puestos en la tabla para así certificar su clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. Tras una mala racha de dos derrotas consecutivas frente al UCAM Murcia (80-77) y el Barça (90-80), los verdinegros se repusieron en la pasada jornada ante el Río Breogán (83-75).

Unicaja es un equipo muy bueno, y que siempre está arriba. Tenemos un plan de partido y a ver si podemos ganar" Simon Birgander Jugador de Joventut Badalona

En la BCL, la plantilla dirigida por Dani Miret es uno de los tres únicos equipos invictos tras la disputa de la fase regular con un pleno de seis triunfos, solo igualado por el Dreamland Gran Canaria… y el Unicaja, siendo una muestra más de las similitudes entre el curso de ambos equipos hasta el momento. Por si fuera poco, al haber acabado líder del Grupo C, el Joventut obtuvo su clasificación para el Round of 16 formando ahora parte del Grupo K, donde malagueños y badaloneses volverán a verse las caras en las próximas semanas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL UNICAJA - JOVENTUT

El partido Unicaja – Joventut de Badalona lo podrás seguir desde las 18:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal temático de DAZN.