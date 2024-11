Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Racing de este sábado 23

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al líder, con lo que ello conlleva. Un día más sigue fuera el central vitoriano Einar Galilea con una en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que dejará fuera al central vasco, justo cuando el conjunto blanquiazul enlaza partidos con Racing de Santander, Levante (encuentro atrasado por la DANA) este próximo miércoles y ante el Castellón en una semana. Es muy posible que Pastor sea su sustituto en defensa junto a Nelson Monte ante el Racing. Kevin Medina es baja por sanción y como Pellicer, ya que dijo que los tres sub 19 tendrán descanso y no saldrían de inicio, Yanis Rahmani aparecer como principal opción al extremo izquierdo.

cansa el "caso cordero"

El ya manido “Caso Cordero”, cumple un nuevo capítulo, la entrada rotunda en el asunto del entrenador, Sergio Pellicer. Y es que el de Nules está cansado que en cada rueda de prensa le pregunten por este asunto. A esto se le suma la afición, que el otro día pitó al héroe de Tarragona. Algo inédito, pero que es en forma de querer decirle al jugador que le quiere seguir viendo, por ahora, de blanquiazul.

EL RACING DE JAL LO GANA TODO FUERA

Esta noche aterriza en La Rosaleda el Racing de JAL con unos precedentes que se escapan de toda lógica. De las 11 victorias que ha conseguido el Racing hasta el momento, 7 se corresponden con partidos a domicilio. Lo han ganado absolutamente todo lejos de El Sardinero. Pese a esta histórica racha, JAL no quiere triunfalismos. Manu Hernando y Arana, dos titulares, serán baja.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Racing de Santander, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 23 de noviembre a las 21:00 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - RACING

El partido Málaga-Racing de Santander lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Pedro González, y los comentarios de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.