Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Castellón de esta tarde

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al Castellón en uno de los duelos estelares de la jornada, en un partido que tendrá intensidad en el césped, por todo lo que hay en juego y con mucho colorido en las gradas. El Málaga no debe dejar escapar la oportunidad de sumar en casa, eso sí, lo hará ante uno de los equipos que mejor juega. Los dos están en la zona peligrosa de la tabla y tienen la permanencia a unos partidos, pero no será fácil. Los dos equipos que subieron en el play off pasado de la mano, los dos se deben salvar sin excesivos problemas, aunque les marca sus malas dinámicas de puntos.

CLAVE GANAR EN CASA

Se esperan dos partidos claves en La Rosaleda ante Castellón y Granada y el club malaguista espera tener el apoyo de la grada. Los colectivos de aficionados se organizan para que haya un gran ambiente y los puntos se queden en casa. El conjunto malaguista sabe lo que se juegan en estos dos próximos partidos, y es por ello que La Rosaleda tiene la llave de la permanencia. Nadie piensa en el Eldense o Zaragoza, ante el Castellón es un partido vital, y uno de los veteranos, Manu Molina, ya habló de lo importante que es dar un paso adelante y estar todos unidos.

LA CANTERA SOSTIENE AL MÁLAGA

Es el año de los canteranos. Los dos goles del lunes de Murillo y Rafa, se suman a los de Cordero, Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo o Kevin Medina como goleadores, hicieron 14 en total. Y ahí aparece Rafa, que ha sido uno de los canteranos que ha dado el salto al primer equipo y no pudo caer mejor. Su gol en Éibar le ha elevado, buena prueba de ello es que una de sus mayores virtudes es la salida de balón, que suele ser tarea de Manu Molina, aunque ya le pudimos ver hacer gala además del golpeo. De su contrato, sus agentes entienden que podría cambiar de aires este verano y el club apunta que tiene una cláusula unilateral que le uniría por tres años más. Podría jugar por Luismi.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Castellón, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 27 de de Abril 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – CASTELLÓN

El partido Málaga-Castellón lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Pedro González, y los comentarios de Bori Moreno en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga. Desde las 18:00 además a la misma hora coincidiendo, podrás oír desde el Palau el Barcelona-Unicaja con la narración de Enrique Ortíz.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.