Un gran Marbella F.C. gana con autoridad al San Fernando (2 - 0)

El Marbella prolonga hasta once partidos, todos los de la segunda vuelta, su racha de imbatibilidad, demostrando que es uno de los mejores en esta parte del campeonato, con seis victorias y cinco empates. De nuevo funcionó a la perfección el sistema defensivo y es que en esos once partidos el equipo solo ha encajado tres goles, en un aspecto del juego que, sin duda, está resultando decisivo para la reacción en la tabla. Ante el San Fernando, el Marbella cuajó un excelente encuentro, anulando por completo a un gran rival, que en ningún momento pudo mostrarse como ese equipo que lucha por meterse en la fase de ascenso. Además, con un juego veloz y vibrante, con salidas rápidas al contragolpe, desarboló a la defensa gaditana y encandiló a los aficionados, que disfrutaron con los blanquillos. El marcador se quedó corto, ya que hubo ocasiones para haber logrado una goleada.



Determinante, sin duda, fue abrir el marcador pronto, a los 13 minutos, con un balón largo a la carrera de Juanma que cortó el portero visitante saliendo del área, pero el rechace lo enganchó desde muy lejos Samu Delgado para hacer el 1-0 con un disparo a puerta vacía. El Marbella estaba buscando las salidas rápidas por las bandas, con un Paulo Vitor eléctrico en la izquierda, que fue una pesadilla para la zaga rival, aunque se tuvo que retirar lesionado a los 35 minutos. Nada cambió, ya que por la parte derecha Samu Delgado empezaba ya a mostrar que iba a ser el mejor del encuentro. Juanma tuvo el segundo en el minuto 25 y, sobre todo, la gran ocasión para haber ampliado el marcador antes del descanso fue para Elías Pérez que, solo en el área pequeña, echó el balón por encima del larguero cuando ya se cantaba el gol (min. 32). Con el 1-0 y muy buenas sensaciones se llegó al descanso.



En la segunda parte, el San Fernando quiso pero no pudo ante la firmeza defensiva del Marbella, que terminó desesperando al cuadro isleño, que no encontró fisuras. Añón pudo marcar en el minuto 59 tras una espectacular jugada de Samu Delgado, pero terminó anotando el 2-0 en el 67, tras un gran contragolpe con Juama, Samu y el remate final del marbellí para dejar el choque casi resuelto. Juanma tuvo la puntilla en el 83 con un mano a mano al que llegó justo de fuerzas, y en el tiempo añadido apretó el San Fernando, con un gol anulado y alguna ocasión más, aunque también N’Diaye desperdició otra oportunidad solo ante el portero visitante. En definitiva, gran victoria del equipo, que sigue creciendo y acercándose a su primer objetivo, que es garantizar la permanencia, para lo que prácticamente le valdría con un triunfo más.



Marbella FC 2: Wilfred, Ismael, Marcos, Lolo, Cruz, Faurlín, Juanma (Montero, min. 85), Elías, Paulo Vitor (Añón, min. 35), Juergen (N’Diaye, min. 73) y Samu Delgado.

San Fernando 0 : Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Diego Simón, Lolo Guerrero, Colo (ManuRamírez, min. 67), Antonio Oca, Jacobo (Pedro Ríos, min. 56), Bruno Herrero, Pau Franch,Carri (Joselu, min. 76) y Pablo Sánchez.

Árbitro: Sánchez Villalobos (Almería). Amonestó a los locales José Cruz, Samu Delgado, Lolo Pavón, y al visitante Colo.



Goles: 1-0, min. 13: Samu Delgado. 2-0, min. 67: Añón.

Campo: Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.