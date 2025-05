Galilea hace balance en COPE: "Para la próxima temporada sabemos lo que tenemos que hacer

Einar Galilea, central del Málaga C.F. pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para analizar la temporada que finalizará este sábado en La Rosaleda contra el Burgos C.F.

El central del Málaga, que regresaba a Segunda División, ha jugado 27 partidos, 22 como titular y ha tenido una temporada muy regular. Para Galilea el equipo ha conseguido el objetivo con buena nota: "El objetivo está cumplido, ahora mismo ya no vale pensar atrás y sí que es cierto que, bueno, que para... de cara al próximo año, de cara ya a un futuro cercano en Málaga, sabemos más o menos cuál es el objetivo que tenemos que tener en mente, seguir creciendo y que todo vaya, en un orden positivo", decía el central vitoriano.

Galilea atendiendo a Deportes COPE Málaga

Galilea ya piensa en la próxima temporada, donde todos esperan dar un paso hacia delante: "Sabemos que es una competición muy complicada, fíjate, nosotros somos recién ascendidos y a la par que nosotros, hay equipos de una entidad similar a la nuestra, con ciudades muy grandes detrás y que llevan ya muchos años en segunda división y que no son capaces de dar ese paso. Creo que el club está haciendo las cosas bien, creo que nosotros también hemos hecho un buen trabajo y creo que más o menos sabemos cuál es el camino a seguir".

DESPEDIDAS

El sábado contra el Burgos será una jornada de despedidas. Jugadores como Antoñito Cordero, Baturina o Rahmani jugarán por última vez como malaguistas: "Sabemos que cada uno tiene una circunstancia contractual diferente, pero nosotros, al final, tenemos que centrarnos primero en este partido y luego ya nos despediremos de la gente que no continúe de la mejor manera posible y creo que es importante también tener una despedida bonita, que todo el mundo pueda disfrutar de toda la familia que hemos sido este año, de la comunión con La Rosaleda, donde nos hemos hecho fuertes este año y hemos sacado la mayoría de puntos y, al final, quedarte con ese buen sabor de boca".

Málaga C.F. Galilea en un partido de esta presente temporada

El Málaga se marchará de vacaciones después del partido frente al Burgos. El Málaga cuenta con 52 puntos y podría ascender hasta cuatro puestos que les podría hacer recibir más euros en el reparto televisivo: "Nuestro siguiente objetivo es quedar lo más arriba posible. Entonces vamos a pelearlo, vamos a lucharlo y vamos a intentar que los tres puntos se queden en casa y luego, pues, viendo los demás resultados y lo que hacemos nosotros, a ver en qué posición acabamos", decía Galilea.

vacaciones

La temporada pasada, con el play off de ascenso y el inicio de pretemporada, la plantilla apenas tuvo vacaciones, ahora sí que tendrán tiempo de recargar pilas para afrontar la próxima temporada: "Esta temporada, sí que sí, me voy a mi casa, me voy a Vitoria, me voy a ir con mi gente y luego, pues igual sí que hago alguna escapadita, pero, vamos, no tengo nada planeado. Es cierto que igual luego, según vaya avanzando el verano y vea semanas o días libres que pueda llegar a tener, pues igual salgo hacia algún lado, pero, vamos, que lo primordial para mí es volver a estar con mi gente, con mis amigos, se casa uno de ellos, pues tengo ganas de estar en esa boda y nada, volver a mi ciudad y listo", explica Einar Galilea que la próxima temporada cumplirá su tercera temporada con el Málaga.