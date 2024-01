El futuro de Mario Saint Supery a debate

Es la gran esperanza de la cantera de Unicaja. Las expectativas puestas sobre él son muchas y ahora hay que hilar muy fino para su carrera sea una realidad y no se convierta en lo que pudo ser y no llegó a ser. Unicaja y Mario Saint Supery debaten estos días que es lo mejor para la progresión del chaval y para el club.





Desde el verano se viene valorando si es mejor que marche cedido a Leb Oro, o si por el contrario, lo mejor para su crecimiento es que se quede en el primer equipo, aunque sea con los minutos muy limitados. En verano, por el tema de los cupos, la lesión de Lima y la salida de Brizuela, se optó por su continuidad y se desechó su salida Burgos cuando Saint Supery ya estaba convencido de su salida. Ibón Navarro siempre ha abogado por su continuidad y da su visión del tema desde tres vertientes: "Hay tres formas de ver las cosas: desde el entorno de jugador, que solamente le preocupa el chico; otra es la del entrenador del primer equipo, por la cual la prioridad es el primer equipo, no el chico; y luego está el club, que debe tener una visión panorámica de todo. No dije el otro día que Alberto Díaz iba a ser baja, y no sé si va a estar mañana. Si no va a estar, tampoco Barreiro, y Lima está al 50%, somo cuatro cupos con Mario. Si Mario se va, somos tres. Por otro lado, parece ser que Mario está perdiendo el tiempo con nosotros, está aprendiendo como jugador y cogiendo unas herramientas que le van a servir en el futuro. Entonces por eso digo que esa pregunta es para el club. Puedo tener una opinión personal, en la cual tengo que defender el interés del primer equipo, y Mario es muy importante en el funcionamiento del primer equipo, por lo que juega y trabaja, y por lo que nos permite en los partidos hacer", argumenta el entrenador vitoriano.

DECISIÓN DE CONSENSO

Por tanto, el club debe ahora valorar si lo mejor para el Saint Supery y para Unicaja es que se marche cedido o siga como hasta ahora. El director deportivo, Juanma Rodríguez explicaba hace una semana en Zona Verde cuáles los planes que tienen para Mario Saint Supery: "Mario no puede jugar un miércoles y estar parado el fin de semana, necesita jugar y él está encantado de jugar ocn el EBA y sus compañeros más. El problema que tiene Mario es que el nivel del primer equipo es altísimo y si esto perdura buscaremos una solución para que Mario juegue y vuelva aquí con mayor bagaje".





En esa misma línea va Ibón Navarro, que considera que perder a Saint Supery perjudicaría al primer equipo de Unicaja: "Yo no puedo decirle a Mario que se vaya y que no pasa nada, claro que pasa: al primer equipo le hace un perjuicio. Entonces hay que valorar si ese perjuicio compensa mandando a Mario fuera. No es que no quiera que Mario no juegue, eso no es así. Es muy importante para el primer equipo. Me gustaría que Mario jugase. Parece que Mario pierde el tiempo con el primer equipo y eso no es así. Hace un trabajo para él espectacular, y los que lo vemos lo valoramos. No les hemos obligado ir al EBA. Tiene un volumen alto en el primer equipo. La decisión que tome el club va a ser la buena. Mario es un activo del club y ya está. La que tome, bien tomada está."

DIFERENTES CAMINOS

Se suele decir que lo importante no es llegar, si no mantenerse. Los caminos para triunfar en el baloncesto son diversos. Hay quien opta por irse a Estados Unidos, otros por alternar el primer equipo y el filial y otros que han optado por irse lejos de casa y coger experiencia, ese fue el camino por el que optó Alberto Díaz, que se marchó a Bilbao y Fuenlabrada. Precisamente, Alberto Díaz es último canterano en asentarse en el primer equipo. Ibón Navarro cree que están haciendo lo correcto para la progresión de Mario Saint Supery: "Tambien digo que Hugo González salió el otro día en los últimos cuatro minutos, con el Real Madrid ganando de 21, y jugando también con el EBA. No estaremos haciendo las cosas tan mal con Mario, si el Madrid está haciendo lo mismo, con jugadores que están ahora en la NBA. Parece que Mario pierde el tiempo con el primer equipo y eso no es así. ¿Nosotros nos equivocamos y otros haciendo lo mismo hacen lo correcto? Creo que no. Hay muchas vías para que un jugador llegue y nunca sabes cuál es la correcta y la que va a funcionar"





Es uno de los mayores talentos jóvenes del balocesto europeo, Tiene 17 años, debutó con los mayores con solo 16 y a tres meses para que alcance la mayoría de edad, Mario Saint Supery tiene que tomar su primera gran decisión para que su enorme talento se vea en el primer equipo de Unicaja y no se convierta en lo que pudo ser.