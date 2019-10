La Fundación tendrá en breve los 4,4 millones de euros para continuar con las obras de Arraijanal

Una luz en mitad de la borrasca en el entorno del malaguismo. La Fundación Málaga C.F tendrá en los próximos días los 4,4 millones de euros para continuar con las obras de la Academia. El notario libera esa cantidad una vez que Torre Real ha inscrito los terrenos en el registro mercantil. Sin lugar a dudas una de las grandes noticias del día, al menos en el plano extradeportivo.

Así se desprende de las declaraciones de hoy del concejal de Urbanismo, Raúl López en Deportes COPE Málaga sobre la reunión que hoy mantuvieron para trasladarle dicho asunto al club malaguista. Hoy se lo comunicaron al club en nombre de Joaquín Jofre y dos asesores del propietario de la entidad. Raúl López apuntaba que: “Hoy le hemos notificado a Jofre y los asesores que ya el notario ya ha dado el ok para que la Fundación del Málaga cobre la cantidad estipulada, que es 4,4 millones de euros. Este dinero es para la construcción de la Academia. Ya tienen liquidez para ejecutar”, puntualizó.

Raúl López apuntaba además que: “la comisión de seguimiento del convenio de la Academia del Málaga quiere velar porque se cumpla el acuerdo. Estamos preocupados por la situación del Málaga que afecta y tiene influencia por estos terrenos. Ha sido más de información del Ayuntamiento, que le ha exigido el cumplimiento de acuerdos que está ya en el convenio. Ellos han participado más de oyentes, porque han aportado poco a los puntos que se debatían en la comisión"

El concejal de Urbanismo además subrayó que, "no me fuí con buenas sensaciones de esta reunión. No encontré diálogo, no lo digo por nada, fue más monólogo nuestro, ellos poco aportaron. Les hice ver varios incumplimientos. Entiendo igual que estos representantes están igual a la espera a ver que pasa en el club, en realidad", señaló.