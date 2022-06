Francis Alonso: "El derecho de tanteo es un factor y ahí veremos si Unicaja apuesta por mí o no"

Francis Alonso no sabe aún donde jugará la próxima temporada. El jugador malagueño está realizando trabajo de post temporada en el Martín Carpena a la espera de su futuro. Su continuidad en Unicaja depende de los escenarios que se le presenten al equipo malagueño. Alonso acaba contrato el 30 de junio y tiene el interés de varios equipos que están pendiente de la decisión que se tome con él.

El escolta atendió la llamada de COPE donde habló de su futuro y del trabajo que pretende hacer este verano para mejorar sus prestaciones de juego: "Hay que mirarse al espejo y en trabajar los aspectos a mejorar. Trabajo con asistentes del club y con mi padre y mi hermano Carlos. Soy un suertudo porque me ayudan mucho. Trabajo a nivel físico y en pista", explica.

FUTURO EN EL AIRE

Sobre su futuro, Alonso espera con paciencia y resignación la decisión que el club tome en cuanto su futuro, aunque deja claro que de seguir sería en un rol más principal: "Entiendo la etapa en la que está ahora Unicaja. Hay incertidumbre y estamos a la espera. Hay que respetarlo pero no es plato de buen gusto. Hay que seguir concentrados y no perder la cabeza", y añade. "Hay que estar preparados para un plan B, estoy tranquilo con el trabajo que hacen mis agentes. Ahora mismo dependemos de Unicaja a mí me gustaría seguir defendiendo estos colores. Ellos saben las circunstancias a las que me he tenido que adaptar."

Alonso, jugador de características ofensivas y con un excelso tiro, ha tenido que adaptar su juego por el bien del equipo, ha tenido que sacrificar su talento anotador y mejorar su defensa por el bien del equipo. Ahora se ve un jugador más completo, pero tiene claro que ahora debe dar un paso más en su carrera ya sea en Málaga o fuera: "Soy ambicioso y creo que puedo explotar un mayor potencial con otro rol y ayudar al equipo en otro aspecto. Tengo que mirar a mí mismo y quiero seguir progresando porque creo que estoy preparado. Tuve opciones de salir cedido el año pasado y yo quise seguir con un rol secundario y potenciar otros aspectos de mi juego. He trabajado muy duro y con otro rol, cuando por faltas o lesiones he tenido oportunidades las he aprovechado", argumenta.

SIGUIENTE NIVEL

El escolta malagueño no tuvo la confianza de Katsikaris y con Ibón Navarro tuvo más protagonismo. Uno de los factores que puede marcar el verano para Francis Alonso es su inclusión o no en el derecho de tanto de la ACB: "La llegada de Ibón me ayudó mucho, antes tenía un rol más residual. Hizo un buen trabajo. El derecho de tanteo es un factor importante y ahí veremos si Unicaja apuesta por mí o no. Pero también habrá más factores."

Alonso ha tenido estos años la competencia de Brizuela en el puesto, el futuro del malagueño también podría estar condicionado por la presencia del escolta vasco al que le queda aún un año de contrato: "Brizuela tiene un talento individual que pocos tienen. Yo no me considero solo un anotador, me gusta compartir el balón y dar asistencias. Tengo cosas que mejorar, pero no he tenido esa oportunidad de mejorar porque no he tenido mucha posesión de balón", incide.





Mientras Unicaja se decide y el jugador está en mercado pendiente de ofertas, Alonso sigue entrenando para mejorar aspectos de su juego: "Tengo que acatar cualquier decisión del club y del entrenador. Si tenía que aportar al 3 o al 2 a dar lo máximo. Los roles secundarios que he tenido me han servido para mejorar. Tengo que seguir mejorando mi físico, también en la salida de indirectos y también en el tiro. También manejo de balón, lectura de pick and roll que en los últimos años no he podido utilizar por mi rol en el equipo ".

Mientras se conoce su futuro, Francis Alonso espera haciendo lo que mejor sabe, jugar al baloncesto. Habrá que ver si un jugador de la Factoría Guindos entra o no en los planes de Unicaja y con un rol acorde a sus características.

