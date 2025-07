El ex malaguista Albentosa a prueba en el Antequera: "Este fin de semana decidiremos si me quedo"

Solo estuvo una temporada en el Málaga, fue durante el curso 15-16, pero dejó huella en el malaguismo. Diez temporadas después, Raúl Albentosa, puede volver a jugar en la provincia de Málaga, pero esta vez enrolado en las filas del Antequera C.F. de Primera Federación. Albentosa pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para contar como se encuentra y sus opciones de volver a jugar en España.

Desde primeros de semana, Albentosa está a prueba con el equipo antequerano. Tras su experiencia en Dinamarca en el Vejle Boldklub, donde jugó dos temporadas y media, el central se pasó la temporada pasada en blanco por motivos familiares, pero ahora busca un proyecto para volver al fútbol. A punto de cumplir 37 años, Albentosa se ve bien para continuar su carrera: "Estuvimos hablando con el club, la posibilidad de que pudiese venir a entrenar para poder cubrir esa necesidad que tiene el equipo. El club tiene un proyecto importante, están haciendo las cosas bien estos últimos años y la verdad es que no me lo pensé en ningún momento Me dijeron que viniese miércoles y el domingo le dije no, no, yo voy ya y me vine el mismo domingo para Antequera. Mi continuidad tiene que ver más con una cuestión física, yo físicamente estoy bien, confío como estoy, si no sería justo y legal, sobre todo a mí, a mis principios y al fútbol, también a la gente de aquí, estoy bien, sé que vamos a llegar a un buen entendimiento Y ya sí que hemos estado hablando del plazo, yo creo que en principio a lo mejor era un par de partidos, miércoles que viene, jueves que viene, pero yo creo que ya este fin de semana podremos decidir"

Albentosa confía en superar la prueba y volver a jugar en España tras un largo periplo fuera en países como Bulgaria, Rumanía o Dinamarca: "Mi objetivo es jugar otra vez en el fútbol profesional, y no es bajar de categorías, yo estaba en lo profesional en Dinamarca, tres años. Por cuestiones familiares no renové, no quise salir de casa este año pasado y yo quiero volver. Por mí y también por mi familia, porque mis hijos me quieren volver a ver en el fútbol profesional. Quiero jugar estos tres años que me quedan hasta los 40 e intentar volver al fútbol profesional".

El central valenciano tenía otras opciones fuera de España, pero quiere jugar cerca de casa, pero tiene un handicap: "El número de la edad pesa mucho de la edad, el volver de fuera después de estar 7-8 años en el extranjero, yo tengo un mercado fuera, de verdad que he tenido opciones, pero mis hijos quieren volverme a ver jugar aquí. He intentado por todos los medios el que la gente me escuchara a la hora de verme entrenar, a la hora de verme cómo estoy, si al final las cualidades están ahí, la experiencia también es un grado. Pueda ayudar a esos jóvenes a crecer, creo que mi misión ahora mismo es ese papel, el poder ayudar a donde esté y en este momento aquí me han dado la oportunidad y estoy muy contento y muy agradecido."

HUELLA EN MÁLAGA

A pesar del paso de los años, la afición del Málaga sigue recordando a Raúl Albentosa. Como malaguista jugó 31 partidos marcando dos goles a las órdenes de Javi Gracia. Si ficha por el Antequera, Albentosa, que no se olvida de Málaga, no descarta instalarse en la capital: "Lo estoy valorando", decía entre risas.

Málaga C.F. Albentosa en su etapa en el Málaga

Albentosa recuerda con nostalgia su etapa malaguista: "Me hace especialmente ilusión de volver aquí, fue un año muy intenso, para mí uno de los mejores años de mi carrera y creo que dejamos huella, muy buena huella después del momento Champions de Málaga, todo lo duro que fue el tema de Dortmund, también todo lo que ha pasado con el tema de la propiedad. Yo creo que ese año fue un año donde ahora lo pienso y lo hablo y digo que teníamos un equipazo".

El defensa de Alzira sigue desde la distancia la trayectoria del Málaga:"Sí lo sigo, hace poco cuando ascendieron estaba viendo el partido allí mismo en Tarragona. Siempre he estado eternamente agradecido al Málaga por la oportunidad que tuve y lo que disfruté. Así que en la siguiente vida, como se suele decir después del fútbol, ojalá volviésemos allí, en otro perfil. Lo de la afición es brutal, 25 mil abonados y no estamos ni en agosto"

El Antequera juega este sábado un triangular frente al Juventud de Torremolinos y Malacitano y tras esos partidos, Albentosa ya podría tener claro su futuro.