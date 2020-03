Diego Vázquez en COPE: "Que el jugador psicológicamente esté metido y cuando volvamos, reactivarlo"

Unicaja no compite, como el resto del deporte nacional, pero si lo hace en sus respectivos domicilios a la espera de volver a la competición. Pero, ¿Cómo se prepararan?. En Deportes COPE Málaga hablamos con el preparador físico del equipo verde, Diego Vázquez, quien comenta durante este confinamiento en casa que, “bueno al principio parecía una tarea complicada lo que les mandaba, pero luego se acostumbran. Creía que al principio parecía duro cuando lo pre escribía pero se que podían alcanzar el nivel y exigencia, pero después cuando el jugador ha entrenado y lo ha visto, parecía mas difícil, la verdad que sí, que es duro, pero deben cumplirlo”, señalaba Vázquez sobre el trabajo que les ha envía a casa.

Sobre como afecta todo esto no entrenar en conjunto, Vázquez decía que, “ellos tienen claro el trabajo. Son profesionales y cuidan su físico, esto no se sabe si es para unas semanas o un mes o no volver, por eso trabajan duro. No es lo mismo trabajar en el Carpena y hay que adecuarlo en casa, como se puede, pero hay que ser exigentes”, señala.

El preparador físico verde comenta además que, “debería hacerse cuando se vuelva una mini pretemporada. No es lo mismo la pista que en casa, es más adecuado siempre, pero como ciudadanos, como jugadores de alto rendimiento, tenemos que adaptarnos. Y lo hacemos a la mayor responsabilidad y profesionalidad. Cuando se vuelva intentaremos adecuarnos”, apunta el preparador verde.

Vázquez señala además que, “Hay conceptos que los tienen claros. Es muy importante el entrenamiento invisible. He leído a muchos compañeros y eso es vital, el sofá, las horas sentados, las comidas entre horas y la dieta es vital, ahí tenemos al nutricionista en contacto. Esto es un trabajo de conjunto, multi disciplinar”, subraya.

Por último, Diego Vázquez apunta además sobre el regreso de Unicaja a la competición que, “ahora mismo esta todo en la nube y no sabemos. Hay que trabajar y entrenar sin volvernos locos y mantener ese tono muscular, que el jugador psicológicamente esté metido en la competición y cuando volvamos reactivarlo”, asevera.

A pesar de la incertidumbre por el parón de la temporada por la crisis del coronavirus, el Unicaja aguarda la reanudación de la Eurocup sabedor de que su buen hacer en la competición tiene su reflejo en el apartado estadístico. Clasificados para los cuartos de final de la competición, los malagueños llegaron tras liderar el Grupo D de la Fase Regular (7 victorias, 3 derrotas) y el H del Top 16 (4 triunfos, 2 derrotas), ganándose su condición de cabeza de serie. Ahora, ese duelo de cuartos con Venecia queda algo lejano, como el comienzo de la liga regular.