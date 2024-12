Cordero sobre su futuro: "Ahora estoy en el Málaga, disfruto del momento, lo que tenga que pasar, que pase"

Solo se le recuerda su voz sobre el césped del Nou Stadi de Tarragona justo después de hacer la hazaña de marcar en el 122 y meter al Málaga en el fútbol profesional. Ahí hablaba de su felicidad, de la del malaguismo y de su gol al Nástic. Y punto y final. El Málaga apartó al joven jugador jerezano de cualquier declaración pública. Evitó exponerle ante los medios actualmente en mitad de su renovación con el club malaguista, cada vez a día de hoy más lejana. El Málaga no permite entrevistas públicas del jugador.

Fue este pasado lunes en la Gala de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga cuando Antonio Cordero habló. De su gol, de ese épico ascenso y de la pregunta del millón que el malaguismo quiere conocer. Qué pasará más allá de este próximo verano del 2025, que es cuando cumple contrato.

Sigue recordando con la piel de gallina el gol ante el Nàstic y lo que supuso para un chaval de su edad, entonces 17 años, hacer ese tanto, “todas las noches lo veo un par de veces cuando me acuesto (risas), cuando va pasando el tiempo me voy dando cuenta de lo que hicimos”, comenta

RENOVACIÓN MUY LEJANA

Isabel Sánchez y Emilio Guerrero, periodistas y presentadores del evento, hicieron a Cordero la lógica pregunta ¿Cuándo vas a decidir si te quedas o te vas, que todo el malaguismo quiere saber? “Ahora mismo estoy en el Málaga, intento disfrutar cada día y disfrutar del momento con mis compañeros y con el míster, que me da mucha confianza. Así que bueno, lo que tenga que pasar, que pase”, sentenció. Deja la puerta abierta a todo. Y estas declaraciones llegaban con Pellicer, Loren y José María Muñoz en la sala. Una declaración de intenciones quizás.

La situación del joven jugador malaguista es clara. Cumple contrato el 30 de junio del 2025. No hay acuerdo para su renovación, le llueven las ofertas de muchos clubes, parece que la del Barcelona es a más clara, y su continuidad a día de hoy no está clara. Es más, se puede decir que las posturas están lejanas. El Málaga no se volverá loco con una renovación alta, si sería el canterano mejor pagado y la parte del jugador quiere que se le valore por lo que ha dado y en estos momentos vale el extremo. En enero, de no darse acuerdo con el Málaga, ya podría firmar con cualquier club. El culebrón aún no ha acabado.