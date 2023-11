La Copa Davis transforma el Carpena: "No hay muchos sitios mejores en el mundo"

Uno de los mayores eventos deportivos del planeta, la Copa Davis, vuelve a convertir a Málaga en foco mundial de atención.Las mejores selecciones de tenis se dan cita hasta el domingo en la provincia con el objetivo de levantar la mítica ensaledara. Entre todas las estrellas, la máxima atención se centra en Novak Djokovic.

Finns have arrived Malaga to support Finland in their first-ever #DavisCupFinals ????@tennisfipic.twitter.com/dCEKAHmErk — Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2023





CARPENA DIFERENTE

El escenario de nuevo volverá ser el Palacio de los Deportes Martín Carpena que en las últimas semanas ha sufrido una gran transformación dejando de lado el parquet que acoge los partidos de baloncesto de Unicaja para covertirse en una enorme pista de tenis. También la zona de aparcamientos se ha instalado una enorme carpa. Feliciano López, ganador de 5 copas Davis con España, es el director de la Copa Davis y nos explica en Deportes COPE Málaga como se ha transformado el Carpena para acoger este evento: “El Carpena es un stio ideal para acoger este torneo, tiene unas instalaciones extraordinarias. La transformación no es muy compleja. La pista también son unas piezas de madera que se ensamblan. La rapidez depende de las capas de pintura que tenga. Fuera hay una gran carpa donde se han colocado tres pistas de entrenamiento, está la zona Vip y el hospitality. Todo está muy bien organizado.”





DJOVIC FOCO DE ATENCIÓN

A las cuatro de la tarde el torneo se abre con los enfrentamientos entre Canadá y Finlandia. El año pasado todos soñaban con la presencia de Alcaraz y Nadal, pero no sólo no estarán si no que tampoco estará España. La organización espera que la presencia de Djokovic atraiga al público: “Es una pena que no estén Alcaraz y Nadal, pero haremos de todo para que atraer la atención de los aficionados. La presencia de Djokovic ayuda muchos”.

FAVORITOS

De Minaur con Australia, Raonic y Aliasim con Canadá, Sinner con Italia y por supuesto Djokovic con Serbia son los principales focos de atención del torneo. Feliciano López habla del principal favorito para levantar la ensaledera: “Evidentemente la presencia de Djokovic lo condiciona todo y hacen a Serbia favorita, todos dan por seguro que Serbia ganará el punto de Djokovic, pero para ganar hay que conseguir tres victorias”, avisa Feliciano López.





MÁLAGA PUEDE REPETIR

En palabras del secretario de deportes de la Junta de Andalucía, la Davis es el mayor evento deportivo que ha acogido Málaga tras el mundial de fútbol de 1982. Este será el segundo año consecutivo que se celebre en el Carpena, y ojo, que no hay dos sin tres y Málaga podría acoger el año que viene por tercer año consecutivo la fase final de la Davis como explica Feliciano López. “No veo descabellado que Málaga vuelva a acoger el año que viene las finales de la Davis. Hay voluntad, las instituciones están por ello. Hay pocos lugares mejores que Málaga para acoger este torneo,”

asegura.





Pase lo que pase en la pista el éxito está asegurado, los hoteles están ya al 95% y el impacto económico en la provincia de Málaga será superior a los 40 millones de euros.