El CAB Estepona logra un ascenso histórico: "El baloncesto malagueño lo merecía"

Por fin, Málaga tendrá un equipo en la élite del baloncesto femenino nacional, el CAB Estepona logró el histórico ascenso tras derrotar en la final a otro equipo malagueño, el Unicaja Mijas, por 89 a 69.

Florin Novac Plantilla del Estepona tras lograr el ascenso

El equipo costasoleño logró lo que tantas jugadoras han soñado durante tantos años y que por falta de apoyos económicos no pudieron conseguir. El CAB Estepona, que ya se quedó a las puertas la temporada pasada, doblegó el sábado al Azul Marino de Mallorca y fue mejor que Unicaja, que solo resistió 18 minutos el nivel de las chicas de Tomé.

tomé artífice

Francis Tomé, entrenador del CAB Estepona, ha sido uno de los grandes artífices de esta gesta. La temporada pasada estuvieron muy cerca de lograrlo, previamente habían jugado dos play offs de ascenso y ahora por fin logran un ascenso buscado y merecido. El máximo responsable técnico del las esteponeras pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga y habló de las claves del este ascenso:" Las temporadas son superlargas y tienen sus altibajos y siempre intentas preparar al equipo para que esté lo mejor posible para este fin de semana, y gracias a Dios, que el equipo ha jugado muy bien los dos días, dentro de que en los propios partidos tampoco ha sido superbrillante siempre, ha habido momentos en los que hemos tenido esos altibajos, pero creo que más o menos el equipo ha desplegado el juego que ha hecho durante todo el año, te puede gustar más o menos y puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo jugaba, pero lo que sí que creo que el equipo tenía alma y al final para ganar dos partidos seguidos, dos finales seguidas, creo que eso es un detalle que es muy importante y creo que quizás eso es lo que nos ha hecho diferentes de Mallorca y de Unicaja, que nuestro equipo tenía alma".

Florin Novac Tomé da indicaciones en un tiempo muerto

Después de esta gesta, el CAB Estepona ya trabaja en que esto no sea flor de un día y que el proyecto se asiente en la élite: "El hecho de que dos equipos malagueños se jugaran una plaza para la Liga Endesa, es bueno para demostrar que en Málaga no solamente hay baloncesto de chicos y ya no solamente en Málaga, en Andalucía, porque el único equipo que va a haber en Andalucía, en la Liga Endesa, va a ser el Estepona. Hay que cambiar un poco en todo, pero ahora mismo lo que más nos preocupa es qué hay que hacer con la plantilla, cómo la podemos mejorar. Para mejorarla hay que cambiar, porque quizás la gran diferencia que hay entre una categoría y otra no es en el nivel de baloncesto de las jugadoras, sino en el nivel físico, lo grandes que son, lo rápidas que son. Hay que intentar adaptar el equipo lo más posible a esa categoría, pero claro, sin perder lo bueno que ya tiene", explica Tomé.

Ahora comienza la cuenta atrás, Estepona se ha volcado con su club de baloncesto y toca trabajar en los despachos para que el proyecto siga creciendo, ahora ya sí, entre las mejores de España.