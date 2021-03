Bouteille lidera a Unicaja a su tercera victoria consecutiva (82 - 76)

Victoria importante la lograda anoche por Unicaja sobre el Herbalife Gran Canaria (82 - 76). En un competido partido, el equipo malagueño supo jugar mejor sus bazas para lograr su tercera victoria consecutiva en ACB y de paso dejar a tres victorias más el average al equipo insular en la lucha por el play off.

El conjunto de Katsikaris poco a poco se va encontrando y ya demuestra ser un equipo mucho más maduro y ordenado. Con mejores registros tanto en ataque como en defensa y con los roles poco a poco quedando definidos. El técnico griego ha recuperado para la causa a Bouteille, el francés es otro, ha dejado ser el jugador frío y egoísta para convertirse en el killer que se fichó y además entender mejor el juego. El triunfo de Unicaja no se entendería sin la aportación del francés autor de 25 puntos, 10 en el tercer cuarto y al fin demostrando que no es un jugador indolente. Digno de destacar también el buen papel de Jaime Fernández, el combo de Unicaja anotó en los momentos claves y cercenó las opciones de Herbalife Gran Canaria. No se puede obviar tampoco el buen tramo final de Alonso y la solidez que aporta Malcom Thomas que en su segundo partido aportó un doble - doble (12 ptos - 10 rebotes).

Buena noticia también fue el regreso de Gal Mekel, el base israelí llevaba fuera desde el mes de diciembre y ha podido recuperarse antes de tiempo de un tromboembolismo pulmonar originado por le COVID - 19.

UNICAJA TOMA EL MANDO

Los canarios no se sintieron cómodos sobre el parqué malagueño y sufrieron un 11-2 de parcial de salida, tan solo 2 puntos fueron capaces de hacer los de Porfirio Fisac que se encontraron a un Unicaja muy férreo en defensa y con un alto ritmo de juego en el plano ofensivo.

El Herbalife apostó por el juego exterior y encontró rotación, pero la falta de verticalidad y los errores de cara al aro marcaron el inicio del primer tramo hasta el punto de parar el tiempo tras un mate de Deon Thompson en el 7’ que supuso el 16-4 sobre el luminoso.

El Herbalife pidió tiempo muerto y asentó conceptos. Oliver Stevic rompió los esquemas verdes y forzó un 2+1 que obligó a Fotis Katsikaris a parar el tiempo ante el vendaval canario, que endosó un parcial de 0-8, aunque zanjó el primer asalto con un marcador de 18-12 a favor de los locales.

El Unicaja acusó la ausencia de Darío Brizuela, Bouteille lideró en el quinteto malagueño y los locales recuperaron su autoridad en la pista con un parcial de 8-0 y un +9 que Slaughter cortó desde los 6,75 para llegar al descanso con un 32-26.

IGUALDAD TRAS EL DESCANSO

Tras el parón, el ‘Granca’ tensó el encuentro y se puso a dos puntos (38-36) en el ecuador del tercer tramo y Costello puso la guinda al pastel con una canasta que colocó a los suyos a un punto de los costasoleños (41-40 min. 26) y desde la línea de tiros libres acabó empatando a falta de tres minutos (44-44).

A pesar del empate, los claretianos no consiguieron romper la balanza a su favor, Bouteille hizo todo lo posible para que el Unicaja de Málaga siguiera liderando un partido complicado y consiguió frenar de nuevo al quinteto canario y el partido llegó al último asalto con ventaja local, pero con todo por decidir (54-49).

Tim Abromaitis y Yannick Nzosa endosaron un parcial de 4-0 de salida en el cuarto tramo, el Unicaja no tuvo problemas para jugar con facilidad ante un Herbalife disperso en defensa y con dificultades para defender a un Axel Bouteille desatado (63-55 min. 33)

JAIME FERNÁNDEZ EJECUTA

El partido entró en la recta final con opciones para ambos, el Unicaja no consiguió alejarse todo lo que quiso y el Herbalife GC luchó hasta el final, a falta de 20 segundos, Costello tildó el encuentro de ‘no apto para cardiacos’ y colocó al Herbalife a 3 puntos; los canarios perdieron la bola tras el tiempo muerto, ejercieron falta sobre Alonso y Fisac usó su último TM para idear una canasta final que cayó en saco roto y se tradujo en una falta a favor de los verdes que sellaron el duelo con un 82-76.

82 - Unicaja (18+14+22+28): Thompson (5), Fernández (16) Díaz (3), Thomas (12) y Bouteille (25) – cinco inicial – Alonso (8), Sánchez (-), Waczynski (0), Abromaitis (4), Guerrero (2), Nzosa (2) y Mekel (5).

76 - Herbalife Gran Canaria (12+14+23+27): Balcerowski (6), Slaughter (22), Dimsa (5), Shurna (7) y Beirán (4) -cinco inicial- Kilpatrick (8), Okoye (0), Albicy (2), Santana (2), Diop (1) Costello (17) y Stevic (2).

Árbitros: Conde, Zamorano y Mendoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Liga Endesa disputado a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.