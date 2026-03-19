La Unidad de Drones de la Policía Local de Galapagar ayuda a agilizar la respuesta ante un incendio de vivienda en la calle Procesiones

El incendio se originó en un electrodoméstico en la terraza de una vivienda

La actuación de la Unidad de Drones de la Policía Local de Galapagar ha sido clave en la gestión de un aviso por incendio en una vivienda de la calle Procesiones. "Una intervención ejemplar", aseguran desde el Ayuntamiento, orgulloso de su apuesta por la innovación aplicada a la seguridad.

El suceso se originó este miércoles, en torno a las 16:40 horas, en la terraza de un piso a causa de un electrodoméstico.





De manera inmediata, se activó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron dos patrullas de Policía Local, una dotación de Protección Civil, dos dotaciones de Bomberos y el vehículo del Jefe de Servicio.

Desde el primer momento, el operativo estuvo marcado por el despliegue del dron de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), operado en remoto desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Galapagar (CECOGAL), a unos 600 metros del lugar.

Gracias a esta tecnología, los equipos de emergencia pudieron disponer de imágenes en tiempo real, lo que permitió analizar con precisión la zona y tomar decisiones clave sobre el terreno.

En concreto, la visión aérea facilitó la identificación de un acceso más eficaz para los Bomberos, a través de una vía en dirección prohibida que permitió la entrada ágil de la autoescala y redujo significativamente los tiempos de actuación.

Asimismo, el dron hizo posible el seguimiento continuo de la evolución del incendio y la supervisión de la evacuación preventiva de los vecinos desde una perspectiva global. Y es que, como medida de seguridad, hubo que desalojar a unas 20 personas de seis portales, con la colaboración de Protección Civil.

Durante la intervención, los servicios sanitarios del SUMMA 112 atendieron mediante oxigenoterapia a la propietaria de la vivienda, que se encontraba en el interior en el momento del incendio, y a un vecino. Ambos fueron posteriormente trasladados al Hospital de Villalba por inhalación de humo.

Gracias a la rápida actuación y a la coordinación de todos los servicios implicados, el incendio quedó controlado sin daños de gravedad, permitiendo que los vecinos pudieran regresar a sus casas en pocas horas.

"Este operativo pone de relieve la importancia de la Unidad de Drones de la Policía Local de Galapagar como herramienta estratégica en la gestión de emergencias. Su capacidad para ofrecer información en tiempo real, mejorar la coordinación de los efectivos y optimizar la toma de decisiones supone un avance significativo en la protección de los vecinos", apuntan desde el Consistorio, que agradece la labor de todos los implicados, su profesionalidad y rapidez, fundamentales para minimizar las consecuenias del incendio.