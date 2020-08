Bea González y Maskom supermercados una alianza interesante para el deporte malagueño

La flamante campeona del Vuelve a Madrid Open y subcampeona del Adeslas Open,Bea González firma un acuerdo de patrocinio con Maskom Supermercados, la principal cadena de supermercados malagueña y el Club Pádel Málaga Indoor Comparten la identidad malagueña, el orgullo por sus raíces y el amor a su tierra. También, la proyección de Málaga fuera de la provincia.

En base a ello, la jugadora Bea González y Maskom Supermercados, la única cadena de supermercados 100% de Málaga, acaban de cerrar un acuerdo de patrocinio por un año y medio de duración. “Para mí es una satisfacción personal, recibir el apoyo de una gran marca como Maskom, principalmente porque es una empresa de mi tierra, el fruto de una familia malagueña que, paso a paso, ha ido creciendo y consolidándose en un sector dominado por las grandes empresas y multinacionales”, explica la propia Bea para quien “en cierta medida, tiene similitudes con mi propia trayectoria deportiva”. La colaboración vincula la imagen de la campeona del Vuelve a Madrid Open, a una empresa malagueña con más de 40 años de experiencia en el sector y más de 50 establecimientos repartidos por toda la provincia de Málaga. “Maskom es una marca vinculada a mi vida como malagueña, el supermercado al que siempre hemos ido a comprar en casa”, afirma la joven malagueña de 18 años que, en virtud del acuerdo, protagonizará una serie de acciones de promoción en sus establecimientos. Según palabras del propio Sergio Cuberos, Director General de Maskom Supermercados, “Como empresa malagueña, tenemos el compromiso de apoyar e incentivar la práctica del deporte, y apoyar a los clubes y deportistas malagueños en la medida de lo posible. No debemos olvidarnos, que el deporte es el principal complemento a una dieta sana y equilibrada rica en productos frescos, para llevar una vida saludable”

El patrocinio también afecta a Pádel Málaga Indoor, club de pádel perteneciente a la compañía que recién cumple éste año su quinto aniversario, regentado por Sergio Cuberos Guzmán, segundo hijo de Sergio Cuberos, Dir. General y Gerente de Maskom Supermercados. “Es un club muy atractivo y cómodo en el que he jugado a menudo”, apunta la malagueña, “encantada de poder exhibir fuera todo lo bueno de mi tierra”.La jugadora, actual número 5 de la Race 2020 (clasificación del circuito profesional), afronta unos días en Málaga tras su participación en la cuarta prueba de la temporada, el Adeslas Open 2020, dónde junto a Marta Ortega, realizaron un gran torneo y volvieron a pasar a la final de manera consecutiva, tras ganar el Vuelve a Madrid Open. Una final de dos horas y media muy disputada, en la que finalmente no lograron imponerse a las gemelas Alayeto. Maskom Supermercados continua apoyando de manera firme el deporte, la única cadena de alimentación 100% malagueña. Desde sus orígenes, siempre ha apostado por los productos locales. De hecho, lleva adherido a la marca Sabor a Málaga desde su creación y trabaja casi mil referencias de productos malagueños y con el sello Sabor a Málaga. Pero no sólo parece apoyar y promover los productos locales, sino que también quiere aportar su granito de arena, en apoyo del deporte y los deportistas malagueños más notables del panorama actual.